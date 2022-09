Sylvester Stallone és felesége úgy döntöttek, hogy 25 év együttlét után elválnak útjaik egymástól. Az akciósztár még a tetoválását is átalakíttatta: felesége arcképét a kutyájáéra cserélte. A válási papírokat is beadták már, de most úgy tűnik, a pár mégis együttmarad. Nemrég közös fotókat posztoltak, a színész sajtósa pedig megerősítette, hogy a sztár és Jennifer Falvin újra megpróbálják együtt. Elárulták, sikerült tisztázniuk a nézeteltéréseket, és most újra boldogok.