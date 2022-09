Nyári Dia nyíltan vállalta, hogy megcsináltatta a melleit, most pedig azt is elmondta, miért határozott így.

Nyári Dia tavaly áprilisban vállalta Instagram-oldalán, hogy megcsináltatta a melleit. A színésznő életmódváltásának köszönhetően lefogyott, ez azonban azt is jelentette, hogy a mellei is megváltoztak. Az édesanya elmondta, nem érezte jól magát a bőrében, és bár neki is voltak korábban előítéletei a műtéttel szemben, végül leszámolt ezekkel.

"Azt éreztem, hogy a nőiességemen csorba esett, nagyon megereszkedett a mellem. Ez egy nagyon nagy hezitálás volt, igazából azért is vállaltam fel, mert én ezt baromi cikinek éreztem anno. Valamiért azt gondoltam, hogy ha valaki egy ilyen beavatkozáson átesik, akkor egyből az a kép ugrik be, amikor valaki feltöltteti a száját, és ilyen nagy szilikonmellei vannak, holott ezt most már sokkal esztétikusabban is lehet" - vallotta be a Reggeliben Dia.