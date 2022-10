Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Most legyen a helyén az önbizalmad: egy egész világot nyerhetsz vele. Ha ugyanis sikerül elhitetned mással is, amit saját magaddal, akkor megbíznak azzal a feladattal, amiről álmodtál, vagy amiről épp álmodni sem mertél mindeddig.

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Egy kialudtnak hitt kapcsolat ma újra lángra lobbanhat. Ha ezzel a szíved mélyén is egyetértesz, akkor jól teszed, ha keresed a találkozást. Ha nem, akkor inkább kerüld messzire. Persze, nem minden rajtad múlik. A sors is „bedolgozik" az ügybe.

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

Szereted a munkádat? Vagy ez, amit most végzel, csupán egy többé-kevésbé kényelmes kényszerpálya? Persze mindenben, az élet minden területén meg lehet találni a nemesebb célt, és neked nagy igényed is van erre. Ma ezen gondolkodsz, és nem is eredménytelenül, értékes felismeréseid lesznek.

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

A Merkúr már végre előrehalad. Használd ki a mai nap tettrekészségét arra, hogy elvégzed azokat a feladataidat, amikben megakadtál, vagy amikhez kevésbé fűlt a fogad az utóbbi időben. Ez a napod teli van tűzzel, ma minden könnyebben megy. A munkahely is kedvesebb.

Oroszlán horoszkóp (07.23-08.22.)

Egy váratlan helyzet nem feltétlenül csak kellemetlen lehet. Ez igaz lehet egy olyan találkozásra is, amely valaki nem túl kedvelt ismerősöddel történhet ma. Ne bújj ki a találkozás alól, a végén kedvedre lehet.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Nehéz megjósolni, hogyan fog ma hatni rád a munkahelyi hangulat. Valami változás készülődik, ami egyaránt lehet kedvező, vagy kedvezőtlen is rád nézve. Egy biztos: mindenképpen zavarba ejtő lesz. De átveheted az irányítást az előre haladó Merkúrnak köszönhetően - írja az Astronet.

