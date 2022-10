A herceg és a hozzá csatlakozó illusztris csapat „meggyőző és rendkívül elszomorító bizonyítékok révén arra jutott, hogy utálatos bűncselekmények és a magánélet durva megsértésének áldozatai lettek az Associated Newspapers által".

Fentiek miatt kersetet nyújtottak be a bíróságra, amelyben azt állítják, hogy velük szemben jogellenes gyakorlatot alkalmazott a kiadó, melynek részeként magánnyomozók lehallgató készülékeket helyeztek el az autóikban és az otthonaikban, rögzítették magán-telefonbeszélgetéseiket, fizettek egyes korrupt rendőrségi dolgozóknak az érzékeny információk megszerzéséért. Ezen felül személyes adatokkal való visszaélés, orvosi információk megszerzése kórházakból és egészségügyi intézményekből, valamint a bankszámlákhoz, hiteltörténetekhez és egyéb pénzügyi tranzakciókhoz való hozzáférés jogellenes manipulálása a csoport vádja a kiadóval szemben.

Harry herceg és társai szerint a velük történtek csak a jéghegy csúcsát jelentik, rengeteg ártatlan áldozatnak jeleneg is el kell szenvednie a cég tisztességtelen magatartását. Ezért összefogtak, hogy feltárják az igazságot, és teljes mértékben felelősségre vonják az újságírókat, akik közül sokan még ma is vezető beosztást töltenek be a kiadónál.

"Ezek a személyek, akik karrierjük és magánéletük során a közérdeklődés tárgyát képezték, egyetértenek abban, hogy egy olyan világban akarnak élni, ahol a sajtó szabadon, mégis felelősségteljesen működik" - áll a közleményben.

A sussexi herceg korábban már indított egy rágalmazási pert a kiadócsoport ellen, melynek ennek első szakaszát a nyáron meg is nyerte - írja a People magazin.