A Dancing with the Stars idei évadában eredetileg Kulcsár Edina is megcsillogtatta volna tánctudását, ám a műsor előtt bejelentette, hogy babát vár. A helyét végül Berki Mazsinak adta át. A második adásban mindenkit meglepett, amikor Stohl András többször elmondta, hogy hamarosan Kulcsár Edinát is láthatják a tévénézők.