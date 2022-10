Hívják szürke zónának, nevezik senki földjének azt a "helyet", ahonnan a kapcsolat még bármilyen fordulatot vehet. Ha akarom, barátságnak hívom, de lehetséges viszonyként is gondolhatok rá. És valójában tényleg erről van szó. Akármi is lehet belőle, a kérdés, minek akarja nevezni, aki benne van.

Microcheating, magyarul mikromegcsalás a félrelépésnek az a fajtája, ami, ha minden egyes cselekedetre külön-külön nézünk rá, akkor teljesen ártalmatlannak tűnik, ám ha az egészet egyben kezeljük, akár azt is mondhatjuk: megcsaltak.

Mi tartozik a mikromegcsalás körébe?

Kisebb-nagyobb flörtök, flörtölgetések, egy-egy kétértelmű megjegyzés egy másik nőnek (vagy férfinak), esetleg üzenet- és fotóküldözgetés tartozhat ide. De az is a mikromegcsalás körébe tartozhat, amikor például a férj egy másik nővel csetelget, neki panaszkodik a házasságára, a magánéletének apró részleteibe avatja be őt - és ez természezesen fordított felállásban is ugyanúgy igaz. Szakemberek szerint ilyenkor nem történik más, mint a kapcsolatban sérült ego helyreállítása mindkét oldalon...

Valójában ezeket a dolgokat a legjobb barátomnak is elmondanám...

... mondja a megcsaló fél, mire te azt mondod, persze, persze, elmondanád, de a "vonal másik végén" nem ő ül, hanem egy szinte idegen nő/férfi. De akkor mégis ki ő, akivel a párod gyakorlatilag érzelmi intimitást él meg, miközben veled nem törődik senki? Ki az a nő vagy férfi, akivel a legféltettebb titkait, érzelmi bizonytalanságait, lelki problémáit osztja meg? A barátja? A szeretője? Barátnál többnek tűnik, de nincs közöttük testi kapcsolat. És itt van a kutya elásva!

Mi számít megcsalásnak?

Lehet-e megcsalásról beszélni, ha két ember még sosem találkozott egymással? Árthat-e egy olyan külső kapcsolat a házasságnak, melyben nincs testiség? Lehet és árthat. A csókolózás, pláne a szexuális együttlét egyértelműen félrelépés, a másik megcsalása, ami közvetlenül árt a kapcsolatnak, sőt, akár a végét is jelentheti. Ám például ha a pár egyik tagja "csak panaszkodik" a kapcsolati problémái miatt egy harmadiknak, az sosem egyértelmű a társának. Azt viszont a párja is érzi, hogy nincs rendjén, hogy a társa a magánéleti problémáikat, szexuális gondjaikat valaki mással beszéli ki, és ezzel gyakorlatilag kiadja és cserben is hagyja őt. Márpedig ennél több nem kell egy kapcsolat sérüléséhez, akár lerombolásához.

És mi van, ha tényleg csak barátok?

Ezt csak akkor tudod meg, ha a párod úgy dönt, hogy magába néz, és teljesen őszintén bevallja magának, hogy mit érez, mi motiválja abban, amit tesz. Miért van szüksége egy ilyen felemás kapcsolatra? Mi hiányzik neki kettőtök kapcsolatából, és főleg, mi hiányzik saját magából, ami miatt ahelyett, hogy a gyerekek lefektetése után veled töltene el minőségi időt, inkább egy félidegennel osztja meg a legféltettebb titkaitokat?

Ám sokan nem képesek igazán őszintének lenni önmagukkal, holott ahhoz, hogy az ember önmaga előtt is feltárja a saját, akár tudatalatti motivcióit, valós érzelmeit, ez elkerülhetetlen. És akkor még arról nem is esett szó, hogy ha "mikromegcsaló" önmagával tisztázta a kialakult helyzetet, meg kell(ene) beszélnie azt a társával is. De idáig már tényleg kevesen jutnak el.

A megcsalt félnek pedig nincs más dolga és lehetősége, minthogy eldönti, hogy hisz-e a két nem közötti igaz barátságban, s ha igen, akkor mennyire biztos magában, a társában és a megérzéseiben. Majd meghúzza a saját és a kapcsolati határait, melyeket a párja csak fejvesztés terhe mellett léphet át.