Opitz Barbit hatalmas trauma érte: exe kiszivárogtatott róla egy intim felvételt, amit nem hagy annyiban az énekesnő, feljelentette a férfit. Ez az eset azonban láthatóan nem árnyékolja be boldogságát új barátjával, a közösségi oldalakon megosztott fotók szerint hatalmas a szerelem kettejük között. Ezt az énekesnő rajongói is észrevették. "Tökéletes páros" - írta Barbi egyik követője, ezzel pedig mások is egyetértettek.