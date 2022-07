Lassan fél éve van börtönben Aurelio emberrablási ügye miatt, most kiderült, hogy érzi magát odabenn.

Aurelio emberrablás elkövetéséért, valamint a drogfogyasztási ügyeiért 3,5 év börtönbüntetést kapott, lassan fél éve vonult be. Három kapcsolattartót jelölt meg: édesanyját, a barátnőjét, Edát, és a legjobb barátját, Pumped Gabót. Arról, hogy érzi magát bent, barátját kérdezték, de kiderült, hogy Aurelio nem kereste őt hónapok óta.

"Nem beszéltem vele azóta, és nem is tudok róla sokat, csupán annyit hallottam, hogy rendesek a cellatársai, akikkel sikerült jó kapcsolatot kialakítania, sokat viccelődik, és a körülményekhez képest jól érzi magát. Én is féltettem attól, hogy lelkileg nagyon megviseli majd a börtön, de szerencsére nem tört meg, aminek nagyon örülök" - mondta a Blikknek Gabó, aki azt a pletykát is eloszlatta, miszerint Aurelio és barátnője között megszakadt volna a kapcsolat.

"Nem hiszem, hogy szétmentek volna! Én úgy tudom, hogy pont a barátnőjével beszél a legtöbbet. Nyilván ez egy nagyon bonyolult helyzet, pláne ilyen fiatalon, de szerintem arról tudnék, ha már nem lennének együtt" - mondta.