A Sztárban sztár leszek! zsűritagjának nem lesz nehéz dolga - miközben mégis az lesz -, mivel a házában saját edzőterme van, igaz, 2 éve be sem tette oda a lábát. De majd most, ígéri rajongóinak, akiknek Instagram-sztoriban meg is mutatta a helyiséget, ami egykor a kedvencének indult, majd a feledés homályába merült.

"Ma el kell kezdenem egy fogadalmat: másfél hónap alatt le kell, hogy fogyjak 8 kilót, úgyhogy ma kezdjük ezt az egészet!" - mondta el a 24 órán át látható sztoriban Joci.