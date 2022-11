Opitz Barbi rajongóinak szemet szúrt, hogy megfogyatkoztak a párjával közös képek az énekesnő Instagram-oldalán, attól féltek, ez szakítást jelez. Barbi most eloszlatta a kétségeket.

Opitz Barbi és a nála 3 évvel fiatalabb Serleg Albert között hatalmas szerelem dúlt, elárasztották a közösségi oldalakat közös képekkel, aztán hirtelen valami megváltozott. A rajongóknak szemet szúrt, hogy a közös fotók megcsappantak, és ki is követték egymást. Arra következtettek, hogy a nagy szerelem már ki is hunyt köztük, de most Barbi megnyugtatta a követőit, ugyanis egy közös videót osztott meg, amin megcsókolják egymást.