Kos napi horoszkóp (03.21.-04.20.)

Ma ott találhatsz segítőre, ahol nem is számítanál rá. Váratlanul valaki megoldást ajánlhat a gondjaidra, ami aztán előre lendíthet a megújulás útján. Érdekes megérzéseid is lehetnek, bízz bennük!

Bika napi horoszkóp (04.21.-05.20.)

Ha teheted, a mai napon ne intézz pénzügyeket. A döntéseid talán túlságosan elhamarkodottak lehetnek, aminek következtében később bánkódhatnál. Jó hír viszont, hogy a szerelemben ma több szerencséd lehet. Randizz!

Ikrek napi horoszkóp (05.21.-06.21.)

A munkahelyeden is sokszorosan helyt kell állnod, miközben párkapcsolatodban is örökké harcokat vívsz. Legalább az egyik terepen fegyverszünetet kellene kötnöd, hogy időt nyerhess. A szerencse – hosszú távon – melletted áll!

Rák napi horoszkóp (06.22-07.22.)

Túlságosan érzékennyé válhatsz, aminek következtében nagyon is felfújod a dolgokat. Vegyél vissza az érzékenységedből, és akkor jobban megérted mások indokait is. És akkor talán azt is látod, hogy jó a helyzeted.

Oroszlán napi horoszkóp (07.23-08.22.)

Ma nem tűnhetsz túlságosan barátságosnak mások szemében. Pedig a célokat nemcsak az erőfitogtatással lehet elérni. Ha igazán bízol a tekintélyedben, akkor felemelt hang nélkül is elérheted, amit akarsz.

Szűz napi horoszkóp (08.23-09.22.)

Nyugodt, békés napra számíthatsz, sok barátságos emberrel. A barátság pedig attól szép, hogy önzetlen. Persze ezt nálad jobban senki nem tudja. Mutass példát másoknak is! Van, akire ráfér...

A többi jegy napi horoszkópjáért kattints ide!