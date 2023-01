Az elmúlt hónapokban rengeteg hír szólt Szorcsik Vikiről. A színésznő a Farm VIP című műsor miatt került reflektorfénybe, előbb azzal, hogy összejöttek Szabó András Csutival, később pedig a Michinger Petivel való viharos kapcsolata miatt.

Úgy fest, Viki megelégelte az itthoni dolgokat, és a januári zord időjárás elől egészen Egyiptomig menekült, ahol most is tombol a nyár. A gyönyörű színésznő a követők legnagyobb örömére több fotót is posztolt kiruccanásáról, és fürdőruhában mutatta meg formás idomait.

A bejegyzésben, amelyet ide kattintva lehet megnézni,Viki szívből ajánlotta Egyiptomot, szerinte ugyanis a Vörös-tenger páratlan élményt nyújt azok számára, akik szeretnek búvárkodni.