Krizsán Lili sokáig nem tudta elfogadni magát, lelki problémákkal küzdött. A helyzet odáig fajult, hogy a tehetséges énekeső anorexiás lett. 44 kilós volt, amikor segítséget kért. Két hónpaig kezelték kórházban, miután kiengedték, újult erővel fogott bele álmai megvalósításába.

"Próbálom menedzselni az életemet. Nagyon izgalmas időszakom van! Az egyetemet elkezdtem, de a kórházi kezelések miatt ott kellett hagynom. Mégis úgy gondoltam, bár az énekléssel szeretnék a jövőben is foglalkozni, nem árt, ha szakma is van a kezemben, így beiratkoztam egy kétéves pénzügyi ügyintéző képzésre" - árulta el a Borsnak Lili, aki jelenleg egy pizzériában dolgozik.

"Nem mindenhol tolerálják vagy fogadják el az életemet, de most megtaláltam azt a munkahelyet, amit minden egyéb elfoglaltságommal össze tudok hangolni. Nem éreztem jól magam az előző helyen, így decemberben váltottam. Igaz, most is pizzériában dolgozom, de nem csak futárkodom, hanem a pizzát is elkészítem. Mindent megcsinálok, ha kell, tésztát dagasztok" - mondta az énekesnő, aki hamarosan a tévé képernyőjén is feltűnik majd.

"Megráztam magam, mert nekem céljaim vannak, és hála istennek úgy tűnik, hogy beérik a befektetett energia gyümölcse. Pozitívan megyek előre, és lelkileg is jól vagyok. Hamarosan szeretnék visszaköltözni Budapestre, mert a feladataim nagy része odaköt. Ismerkedem, remélem a magánéletem is jól alakul a 2023-as évben, de elsősorban a munkára szeretnék koncentrálni" - mondta.