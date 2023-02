Új kifejezés ütötte fel a fejét a hajápolás terén, ez pedig a „buildup". A buildup nem más, mint egyfajta lerakódás a hajszálak és a fejbőr felszínén, amelytől aztán a haj sprőddé, kezelhetetlenné, zsírossá válhat.

Mi okozhatja a buildup-ot?

A buildup sok dologtól kialakulhat és éppen úgy érintheti a hajat, mint a fejbőrt. A lerakódást okozhatják a különféle hajápolótermékek, mint a balzsamok, maszkok, leave-in termékek, hajlakkok stb., amelyeket a hajmosás alkalmával – normál samponnal - nem tudunk teljesen lemosni. Illetve okozhatja a kemény víz is – ezért tapasztalhatjuk, hogy például, ha olyan helyen nyaralunk, ahol lágyabb a víz, a hajunk is sokkal szebb és kezelhetőbb.

Mit tehetünk a buildup ellen?

1. Használjunk speciális sampont

Léteznek olyan speciális, mélytisztító (clarify) samponok, amelyek sokkal erősebbek, mint hagyományos társaik, emiatt pedig képesek megszabadítani a hajat és a fejbőrt a különféle lerakódásoktól, legyenek azok hajápoló-maradványok vagy a kemény vízben található ásványi anyagok (kalcium, magnézium). Mivel ezek a termékek tényleg erősek, így érdemes keretek közé szorítani az alkalmazásukat - hetente maximum egyszer javasolt bevetni a clarify samponokat, viszont a felvitelt követően mindig hagyjunk 1-2 percet arra, hogy kifejtsék a hatásukat.

2. Hajmosás előtti hámlasztás

Ki mondta, hogy csak az arcbőrünknek vagy a testünknek van szüksége radírozásra? Az arcunkon és a testünkön a rendszeres hámlasztás puha és egészséges bőrt eredményez, ám a hajon is csodákra képes. Használjunk akár fizikai, akár kémiai hámlasztót, mindkettő remek választás, ha el akarjuk távolítani a fejbőrről és/vagy a hajszálak felszínéről a különféle lerakódásokat. A fejbőrhámlasztót mindig hajmosás előtt alkalmazzuk és típustól függően hordjuk fel a fejbőrre, a hajszálakra vagy mindkettőre.

3. Egy kis házi praktika

Már nagyanyáink is azt vallották, hogy aki fényes, puha hajkoronára vágyik, az mindenképpen vesse be hajmosások alkalmával az almaecetes öblítést. Bár azt gondolhatnánk, hogy efelett a tanács felett már eljárt az idő, van olyan múltbéli szépségápolási trükk, amely még ma is megállja a helyét. Ilyen ez is. Keverjünk el 1 evőkanál almaecetet egy bögre vízben és a hajmosást követően öblítsük át vele a fejbőrt, valamint a hajszálakat. Erre a célra használhatunk egy üres szórófejes flakont, de egyszerűen rá is önthetjük a hajra, a lényeg, hogy mindenhova jusson a keverékből. Hagyjuk hatni 5 percig, majd mossuk le. Fontos, hogy az almaecetet sose alkalmazzuk töményen, mindig hígítsuk és úgy vigyük fel a megfelelő területre, különben károsodást is okozhat!