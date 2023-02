A Halak könnyedén alkalmazkodik a környezetéhez, ő az állatöv legintuitívabb, legérzékenyebb és legempatikusabb jegye. Kiemelkedő a művészi és kreatív vénája, gyengéd, kedves és rendkívül fontos számára a szeretteivel töltött idő.

Az érzékeny

Ha van egy Halak barátunk, olyan, mintha lenne egy terapeutánk; megérti, amit érzel, sohase ítélkezik, és a végtelenségig képes értő figyelemmel hallgatni. Ez a fajta empatikusság és érzékenység azonban a Halak számára ebben a zord világban nem áldás, inkább átok. Gyakran érzi úgy, hogy ez a hely számára túl kegyetlen.

A romantikus

Valahogy olyan, mintha a Halak nem lennének alkalmasak a 21. századi személytelen világunkra: az online társkeresés, az aljas és kihasználó emberek számára könnyű prédának tűnhetnek, de sose feledjük, hogy ez a csillagjegy bizony gyakran átlát a szitán! Szeretnek szerelembe esni, és szeretik ezt a rózsaködös állapotot minél tovább fenntartani.

A Halak szerető és együtt érző ember, ami csodálatos bizalmassá és meghitt társsá teszi. Mások számára azért lehet vonzó, mert bájos, figyelmes, érzéki, kissé nyugtalan és lelkes.

A megértő

A Halak utolsó csillagjegyként az összes többi tulajdonságát is magában hordozza. Épp ezért képes látszólag együtt úszni az árral, de ez nem azt jelenti, hogy egyet is ért. Megérti ugyan a többség véleményét, átérzi a bennük feszülő érzelmeket, de ez nem jelenti azt, hogy birkává is válna. Ha kedve támad, bizony nekiveselkedik, és árral szemben kezd úszni.

A fantáziadús

Az empátiával, az emberi természet iránti érdeklődéssel, kreativitással és hatalmas képzelőerővel megáldott Halak szinte mindig a művészetek felé orientálódik. Kimeríthetetlen fantáziájáknak köszönhetően képes elmenekülni az őt ért nehézségek elől, ám ez akár odáig is fajulhat, hogy elszakad a valóságtól.

A Halak számára fontos a víz közelsége. Egy tóparti séta, egy uszodai órácska mindig képes visszazökkenteni az optimális lelkiállapotba. A víz mellett a másik lételeme az önkifejezés és a szórakozás, hiszen imád boldog lenni. Kreativitását képtelen elfojtani – és őszintén szólva kár is lenne –, így vagy valamilyen művészeti, művészettel kapcsolatos munka számára a legmegfelelőbb, vagy a hétköznapibb élete mellett hobbiként érdemes kreatív elfoglaltságot választania.

Kivel illik össze?

A Vízjegy triumvirátus - Halak, Skorpió és Rák - mind jól kijön egymással, mivel mindannyian kellően érzékenyek és intuitívak.

A Halak ugyanakkor igazán pezsgő kapcsolatot egy Bakkal tud kialakítani. Ez az asztrológiai kombináció az "ellentétek vonzzák egymást" elcsépelt szabály alapján működik. A Halak álmodozó, kreatív és romantikus természete találkozik a Bak ambiciózus, sztoikus és könyörtelen oldalával. Mindegyiket lenyűgözi a másik, és kontrasztos energiájuk végtelen teret jelent a fantáziajátékokhoz.