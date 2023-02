"Kanada hercege és felesége egy hegyi kisvárosban próbálnak magánéletet és elszigeteltséget találni" - így hangzik a hivatalos epizódismertető szöveg, de a nézők szerint a napnál is világosabb, hogy a South Park új epizódja Harry hercegről és feleségéről Meghan hercegnéről szól.

A felnőtteknek szóló animációs sorozat nem kíméli a hercegi párt, finoman szólva is gyenge képességűnek titulálja őket.

Az epizódban Kyle a menzán azon dühöng, hogy mindenhonnan a herceg és felesége folyik, nem tud megszabadulni tőlük, mire Stan azt válaszolja: "Nézd, Kyle, minket nem érdekel egy idióta herceg és az ostoba felesége."

Bár nincs kimondva, hogy kikről beszélnek a szabadszájú barátok, a kommentelők számára egyértelmű, hogy a South Park készítői ezúttal a sussexi hercegi párba szálltak bele. Akad azonban olyan vélemény is, hogy akár Kate és Vilmos is lehetne a két szereplő, hiszen nincsenek nevek. Bár ennek ellentmond Kanada, de ez is egy vélemény - írja a Mirror.

Sokan kíváncsiak rá, mi a véleménye Harry hercegnek és Meghan hercegnének, de ők a South Park állítólag róluk szóló részét egyelőre nem kommentálták.