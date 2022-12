Decemberben mutatták be a Harry & Meghan címet viselő dokusorozatot, mely már a premierje előtt hatalmas hullámokat keltett a sajtóban. A produkcióhoz készült előzetesek ugyanis tele voltak kemény és durva kijelentésekkel, ám a java még hátra volt.

Harryék többek között arról beszélnek a friss sorozatban, hogy a család a bátyja, azaz Vilmos érdekében hazudni is képes volt, miközben értük az igazságot sem vállalták. A herceg elárulta azt is, hogy Vilmos sikoltozott és kiabált vele, amikor közölte, hogy elhagyják a koronát és az Egyesült Államokba költöznek. Sőt Harry az egyik brit lapot is megvádolta, miszerint miattuk vetélt el a felesége.

A másik oldal reakciójára nem kellett sokat várni, sőt már azelőtt megérkeztek a kritikus hangok, mielőtt bemutathatták volna a produkciót. Egy újságíró például leleplezte Harryék "hamisítását", amikor az ajánlóban azt akarták illusztrálni, hoy a sajtó mindenhova követi őket. Az egyik legvadabb vád szerint Harry és Meghan, valamint a királyi család csatározása is közrejátszott II. Erzsébet halálában.

A hercegi párt azonban nemcsak a britek támadják és most egy egészen meglepő helyről érkezett kritika. Egy amerikai politikus, bizonyos Newt Gingrich szerint Harry és Meghan úgy viselkedik, mint két elkényeztetett gyerek.

Megnéztük Meghan önsajnáló, rinyáló és kínos magyarázkodását arról, miként tette őt tönkre az, hogy beházasodott a királyi családba

– idézi a Bors a politikust, aki a Fox Newsnak nyilatkozott.

Gingrich szerint Harry képtelen túltenni magát azon, hogy bátyja miatt sohasem lehet belőle király, sőt a politikus szerint meglepően furcsa, hogy a pár már azelőtt felvételeket készített az életéről, mielőtt aláírták volna a Netflix-szerződést a dokusorozatról.