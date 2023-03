Nádai Anikó második, Hajmásy Péterrel közös gyereke július 19-én született meg, vagyis már 7 hónapja. A pár nem is lehetne boldogabb, talán csak akkor, ha tudnának aludni is egy kicsit. "Bevallom őszintén, nem igazán van időm tévét nézni vagy filmezni. Ha van pár percem, inkább alszom. Már mindent kipróbáltunk. Hét hónapja nem alszunk" - árulta el Instagram-oldalán egy követője kérdésére Anikó. A műsorvezető - aki túl korán tért vissza a munkába - hozzátette, sok segítséget kapnak szerelme szüleitől. "Peti szülei nagyon sokat segítenek, illetve Péter is maximálisan kiveszi a részét a baba körüli teendőkből. Sokszor vagyunk nagyon fáradtak, de egymást támogatjuk" - mondta Anikó, aki így is a legszebb időszakán érzi a mostanit.