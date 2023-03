Árpa Attila számára számtalan lehetőség adódott az életben, amikor megtalálhatta volna a szerelmet, az utóbbi időben azonban nem járt sikerrel.

"Nem is az a kérdés, hogy miért nem találunk párt, hanem hogy mire keresünk? Beléphet az ajtón a kapuzárási pánik, na ekkor kell döntést hozni: már mindent megéltünk, pénzünk is van, jönnek a csinos húszévesek, utazgatunk jachtokon Maldívra, sportautók...stb. Ám, ha valaki már élt házasságban, de már elvált, óvatosabb lesz. Persze, ha ismét rámosolyog a szerencse, és egy olyan hölgy kerül elé, akiért érdemes megállapodni újra, esetleg még a gyerekvállalásra is sor kerül, az megint más út. A műsorban is megtalálhattam volna az igazit, én kész voltam rá! Lehet, hogy túl válogatós vagyok?"

– mondta Attila a TV2 stábjának.