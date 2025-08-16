Semmit nem kellett csinálnia, de fizetést kapott: 20 év után perli munkáltatóját a HR-asszisztens

Fizetést kapni a semmire? Bár elsőre álomszerűnek tűnik, egy francia nő számára igazi kálváriát jelent.
Laurence Van Wassenhove, aki a France Telecom (ma Orange) alkalmazottja, megosztotta elképesztő történetét, amire egy emberként hördült fel az egész világ: 20 éven át kapott rendszeres fizetést anélkül, hogy bármilyen munkát el kellett volna végeznie. És hogy hol ezzel a baj?
A féloldali bénulással és epilepsziával küzdő HR-asszisztens kálváriája akkor kezdődött, amikor súlyos egészségügyi állapotára való tekintettel munkáltatója titkári állást ajánlott fel neki, de az üzemorvosi vizsgálat után világossá vált, hogy a pozíció nem megfelelő a számára.
Ekkor a cég készenlétbe helyezte a középkorú nőt, majd betegszabadságra küldték, végül pedig nyugdíjazták. Az Orange azonban továbbra is alkalmazottként foglalkoztatta és a teljes fizetését megkapta annak ellenére, hogy semmilyen feladatot nem kapott.
Laurence úgy érezte, ezzel a húzásával a cég azt akarta kierőszakolni, hogy beadja a felmondását, amit 20 éven keresztül nem tett meg, de most rájött, hogy mennyire kiközösítettnek és ellehetetlenítettnek érezte magát ebben a helyzetben, ezért beperelte munkáltatóját.
A kétgyermekes anya úgy érzi, hogy elvesztegette az életét és a saját otthonában tartották fogva: szerinte nem kiváltság, hogy munka nélkül kap fizetést, hanem kész szenvedés. Ügyvédje szerint a nő súlyos depresszióban szenved az elszigeteltség miatt.
Az Orange azzal védekezik, hogy a Laurence munkába való visszatérése tervben volt egy átalakított munkakörbe, de ez végül sosem történt meg, mivel a nő állandóan betegszabadságon volt.
Hogy hogy dönt a bíróság, azt egyelőre még senki sem tudja, de úgy tűnik, Laurence nem sok támogatót tudhat maga mellett – már ami a közösségi média felhasználóit illeti.
