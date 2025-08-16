Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 16., szombat Ábrahám

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
karrier

Semmit nem kellett csinálnia, de fizetést kapott: 20 év után perli munkáltatóját a HR-asszisztens

fizetés, boríték
Shutterstock - megaflopp
karrier munka fizetés
Nagy Kata
2025.08.16.
Laurence Van Wassenhove olyan helyzetben találta magát, ami valószínűleg sokunk álma lehetne. 20 éven át kapott rendszeres fizetést, amiért egy percet sem kellett dolgoznia – ő azonban ahelyett, hogy fülét-farkát behúzta volna, most beperelte a munkáltatóját.

Fizetést kapni a semmire? Bár elsőre álomszerűnek tűnik, egy francia nő számára igazi kálváriát jelent. 

Boldog nő fizetést kap
Azt gondolnánk, hogy fizetést kapni munka nélkül egy valóra vált álom. 
Forrás: Shutterstock

Két évtizeden át a semmire kapott fizetést egy francia nő 

Laurence Van Wassenhove, aki a France Telecom (ma Orange) alkalmazottja, megosztotta elképesztő történetét, amire egy emberként hördült fel az egész világ: 20 éven át kapott rendszeres fizetést anélkül, hogy bármilyen munkát el kellett volna végeznie. És hogy hol ezzel a baj?

A féloldali bénulással és epilepsziával küzdő HR-asszisztens kálváriája akkor kezdődött, amikor súlyos egészségügyi állapotára való tekintettel munkáltatója titkári állást ajánlott fel neki, de az üzemorvosi vizsgálat után világossá vált, hogy a pozíció nem megfelelő a számára. 

Ekkor a cég készenlétbe helyezte a középkorú nőt, majd betegszabadságra küldték, végül pedig nyugdíjazták. Az Orange azonban továbbra is alkalmazottként foglalkoztatta és a teljes fizetését megkapta annak ellenére, hogy semmilyen feladatot nem kapott. 

Most pert indított

Laurence úgy érezte, ezzel a húzásával a cég azt akarta kierőszakolni, hogy beadja a felmondását, amit 20 éven keresztül nem tett meg, de most rájött, hogy mennyire kiközösítettnek és ellehetetlenítettnek érezte magát ebben a helyzetben, ezért beperelte munkáltatóját.

Laurence Van Wassenhove
Laurence Van Wassenhove beperelte munkáltatóját, mivel 20 évig kapott fizetést bármilyen munka nélkül. 
Forrás:  YouTube 

 A kétgyermekes anya úgy érzi, hogy elvesztegette az életét és a saját otthonában tartották fogva: szerinte nem kiváltság, hogy munka nélkül kap fizetést, hanem kész szenvedés. Ügyvédje szerint a nő súlyos depresszióban szenved az elszigeteltség miatt. 

Az Orange azzal védekezik, hogy a Laurence munkába való visszatérése tervben volt egy átalakított munkakörbe, de ez végül sosem történt meg, mivel a nő állandóan betegszabadságon volt. 

Hogy hogy dönt a bíróság, azt egyelőre még senki sem tudja, de úgy tűnik, Laurence nem sok támogatót tudhat maga mellett – már ami a közösségi média felhasználóit illeti. 

3 tipp, hogy ne legyen kínos, ha fizetésemelést kérsz

Úgy érzed, ideje lenne, hogy ne csak a munkaórák száma, de a fizetésed is több legyen? Akkor fogadd meg ezeket a tippeket, amelyek garantálják a sikert, ha fizetésemelést kérsz.

Az AI szerint ez a világ top 5 legboldogabb szakmája, a tiéd köztük van?

A mesterséges intelligencia számos kutatás és a szakmák képviselőinek véleménye alapján állította össze a listát. Lássuk, hogy az AI szerint melyik 5 munkahelyen a legjobb dolgozni.

Kiderült: ennyi pénz kell ahhoz, hogy igazán boldog légy – Meg fogsz lepődni az összegen

Egy kutatás azt vizsgálta, hogy van-e annyi pénz, amennyi maradéktalanul boldoggá teszi az embert. Most elárulták a pénzösszeget, ami meglepő módon nem is olyan sok, mégis sokunk boldogsága függhet tőle.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu