A minap írtunk arról, hogy vasárnap két produkcióval lépnek színpadra a Sztárban Sztár még versenyben lévő énekesei, és párbajoznak is majd egymással. Sipos Tomia hatodik élő show-ban Barry White-ot jeleníti majd meg, a zeneszerző fia pedig ez alkalomból különleges üzenetet küldött az Irigy Hónaljmirigy énekesének.

Szia, Tomi! Hallottam a nagy hírt, miszerint édesapám slágerét énekled:, Barry White-tól a You Are The First, My Last, My Everything című számot a Sztárban Sztár című műsorban Budapesten. Szeretném, ha tudnád, mindannyian szurkolunk neked innen, az amerikai Los Angelesből! Bár édesapám és azok, akik a dalt írták, nem tudnak majd nézni téged, csak a Mennyből, jobb, ha tudod, hogy mindenki neked drukkol! Hajrá, megnézzük majd, mi lett az eredmény, sok szerencsét!

– hangzott el a felvételen.