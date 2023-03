Őze Áron és párja, Auksz Éva kapcsolata hamarosan újabb szintre lép. Régóta tervezett esküvőjüket végre megtartják a nyáron családi körben.

"Én egyébként elvált ember vagyok, 7 évig voltam házas, és amúgy hamarosan megint az leszek, mert augusztusban lesz az esküvőnk" - kezdte Őze Áron. "Évával a szövetségünk abszolút működőképes, mert mi ketten nagyon értjük egymást, értjük ennek az egésznek, a művészi létnek a logisztikáját, az időbeosztását, a problémáit, a kihívásait. Miközben arra is vigyázunk, hogy ne mindent vigyünk haza a színházból" - tette hozzá.

"Évával 16 éve ismerjük egymást közelebbről, és 14 éve vagyunk együtt, úgyhogy most már úgy döntöttünk, megkoronázzuk a szövetségünket. Igazából tavaly nyárra terveztük az esküvőt, csak akkor a bátyám elvitte a showt: Gábor is elég későn találta meg az élete párját, és tavaly a kertünkben szerveztük meg az esküvőjüket. Tehát beelőzött a bratyó, de most, hogy ő már megnősült, idén augusztusban végre mi is összeházasodunk. A templomi ceremónia az angyalföldi evangélikus templomban lesz, ott a templomkertben tartunk egy kis fogadást is, és utána egy szűkebb társaság a családdal másfelé veszi az irányt. Ebben az egészben az lesz különösen jópofa, hogy Éva tanúja a nagyfiunk, Hunor lesz, aki a párom első házasságából született. Ő a nevelt fiam, aki 6 éves kora óta az életem része. Ez a helyzet különösen tetszik nekünk, az meg még inkább, hogy az esküvő után a fiúkkal együtt megyünk nászútra. Helyes volt a minap a kisebbik, amikor azt kérdezte tőlünk: »Anya, apa, hová is fogunk menni nászútra?«" - Árulta el az esküvő részleteit a színész a Család.hu-nak.