Kollányi Zsuzsi a válásról szóló bejegyzésében arról írt, hogy "sok-sok dolog előzte meg" a döntésüket, és utólag visszatekintve több intő jel is utolhatott arra, hogy bajban van a házasságuk. Az énekesnő egyik legutóbbi dalának szövege, a nők helyzetét és a tabutémákat feldolgozó, tervezett internetes videósorozata is előrevetíthette, hogy valami nincs rendben.

A háromgyermekes édesanya azonban most minden erejével azon dolgozik majd, hogy az elkövetkező egy évben újra felépítse magát. Szeretne lelkileg is fejlődni, és a Mokka vendégeként nemrég elmondta, hogy kap jeleket is, miszerint érdemes lenne a hittel is foglalkoznia, de nem csak ez tartja benne a lelket.

Nekem három gyógyszerem van: amikor hallom a gyerekeimet nevetni, a másik az utóbbi időben a sport, nyilván a harmadik a zene

– idézi a Blikk az énekesnőt, aki elmondta, hogy arra törekszik, hogy a lehető legjobb édesanya és legjobb "én" legyen, hogy fel tudjon fejlődni gyermekei tisztaságához.