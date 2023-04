Így Harry herceg egyedül utazik Nagy-Britanniába, aminek okaként azt jelölték meg, hogy aznap ünneplik Archie herceg negyedik születésnapját – amely ugyanarra a napra esik, mint a történelmi istentisztelet – és azt szeretnék, ha legalább az egyik szülője vele lenne aznap.

Ám Afua Hagan királyi szakértő azt nyilatkozta az Express.co.uk-nak, hogy a döntés hátterében egy másik ok is áll. Szerinte, bár Archie születésnapja is szerepet játszott a döntésben, ám a legfőbb oka inkább az, hogy Meghannak, ha elmenne a koronázási ünnepségre, ismét szembesülnie kellene a brit médiával.

Hagan asszony megjegyezte, hogy Sussex hercegnőjét sok negatív kritika érte, amikor tavaly csatlakozott Harryhez a néhai királynő temetésén, és nem szeretné ezt újra átélni.

A Meghant ért sajtóbírálatokról a szakértő azt mondta: „Elég frusztráló és bosszantó lehet, tekintve, hogy ő csak élné az életét, és a férjét támogatja. Döntésével elvette az emberektől annak lehetőségét, hogy azért kritizálják, amit visel, amit csinál, vagy hogy nem a megfelelő módon ül be autóba."

A királyi kommentátor azt is megjegyezte, hogy a bejelentés, miszerint Harry egyedül vesz részt a koronázáson, meglepte őt, mivel teljes mértékben arra számított, hogy a pár együtt érkezik az eseményre. Szerinte ez volt a legkevésbé valószínű forgatókönyv, úgy gondolta, hogy a négytagú család együtt utazik majd Londonba, hogy a koronázási szertartás végeztével együtt ünnepelhessék Archie születésnapját.