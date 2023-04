Ma délelőtt 10 órakor vonult be a baracskai börtönbe Galambos Lajos.

Lagzi Lajcsit áram-, víz- és gázlopás miatt ítélték el: jogerősen 3 és fél év börtönbüntetést kapott. Ebből már 4 hónapot letöltött az előzetesben. A zenésznek eredetileg február 15-én kellett vona megkezdenie a börtönbüntetését, de egészségi állapota miatt halasztást kért. Kérvényét első- és másodfokon is elutasította a bíróság, ezért most be kellett vonulnia.