Áram-, víz- és gázlopás miatt ítélte a bíróság Lagzi Lajcsit, aki egy hete kezdte meg büntetése letöltését a baracskai börtönben. Az évek óta húzódó per alatt a zenész egészsége megromlott, erre hivatkozva kérte büntetése megkezdésének halasztását, ám azt első és másodfokon is elutasította bíróság, így múlt szerdán be kellett vonulnia a büntetés-végrehajtási intézetbe.

Baracskán azonnal gyengélkedőre került, ahonnan kedden szállították át a központi börtönórházba, Berettyóújfalura.

Családja mellett az ügyvédje is aggódik Galambos Lajosért, akivel telefonon tartják a kapcsolatot.

"Pszichésen jól viseli a rácsok mögötti életet, fizikailag annál kevésbé" - mondta el a Blikknek dr. Csontos Zsolt, aki azt is elmondta, hogy a trombitaművészt súlyos betegsége miatt szállították át a kórházba, ahol teljes kivizsgáláson esik át.

"Nem tudom, meddig lesz ott, de a bv-s telefonját vihette magával, mivel csak ideiglenesen került át oda, így továbbra is tudunk beszélni" - tette hozzá Lajcsi jogi képviselője, aki pénteken találkozhatott volna személyesen ügyfelével, de ez így most meghiúsult, mivel Berettyóújfalura nem mehet le.

Az ügyvéd azzal zárta a lappal folytatott beszélgetését, hogy érezhető Galambos hangján, hogy bár fizikailag gyenge, lelkileg továbbra is erős maradt.