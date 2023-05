Meg Ryan rendkívül népszerű volt a '90-es években. Olyan kasszasikerekben szerepelt mint A szerelem hullámhosszán vagy az Angyalok városa.



A színésznő az elmúlt években többször is kés alá feküdt, hogy elfedje arcán az öregedés nyomjait. Bár ne tette volna! Meg kinézete mindenkit sokkolt, amikor fél év után először jelent meg a nyilvánosság előtt Michael J. Fox Still című dokumentumfilmjének New York-i vetítésén. A 61 éves színésznő arca teljesen megváltozott, mimikája eltorzult. A színésznőről a Daily Mail készített több fotót is, amit ITT nézhetsz meg.