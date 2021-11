Meg Ryant kétségkívül jól ismerik a romantikus vígjátékok rajongói. Ez a műfaj tette őt naggyá, egy csapásra világhírűvé, azonban, amilyen sebesen megindult felfelé a karrierje, olyan gyorsan el is tűnt a süllyesztőben.

Egykoron Hollywood fényesen ragyogó csillaga volt, az elmúlt években viszont csak a bulvárújságok címlapjain találkozhatunk vele. Hol plasztikai műtétjeivel borzolta a kedélyeket, hol románcaival okozott meglepetést. Meg Ryan legutóbbi filmjei pedig nem arattak túl nagy sikert, de ez egy fikarcnyit sem von le egykori kasszasikereinek értékéből!

Összegyűjtöttünk 10 érdekességet a most 60 éves színésznőről.

1. Nem ez az igazi neve

Meg 1961. november 19-én látta meg a napvilágot Fairfieldben. Az anyakönyvezett neve azonban jócskán hosszabb annál, mint amivel világhírű lett. A szülei ugyanis a Margaret Mary Emily Anne Hyra nevet adták neki. Meg akkor volt kénytelen váltani, amikor beválasztották az amerikai tévés színészek szövetségébe, a választása pedig nagymamája leánykori nevére, a Ryanre esett.

2. Nem is színésznek tanult

Eredetileg újságírónak készült. Először a connecticuti, majd a New York-i egyetemre járt, azonban felfelé ívelő színészi karrierje miatt otthagyta a sulit és nem szerezte meg a diplomát.

3. Reklámokban is szerepelt

Mielőtt befutott volna színészként, több mindenben is kipróbálta magát. Dolgozott modellként, valamint szerepelt több tévéreklámban is. Az egyik legismertebb ilyen megjelenése a Burger King kisfilmjében volt. Egyetemi éveiben kezdett rendszeresen filmezni, játszott többek között egy szappanoperában is.

4. Az első filmes szerep

Mozifilmes bemutatkozása a Gazdagok és híresekben volt 1981-ben. A filmet a magyar származású Oscar-díjas George Cukor rendezte.

5. Az első siker

Meg Ryan első és talán legnagyobb sikerét az 1989-ben bemutatott Harry és Sallyvel érte el. A film két fiatalról szól, akik egyetemi éveik alatt találkoznak egymással, majd közösen indulnak autóval Chicagóból New Yorkba. Rögtön az út elején tisztázzák: férfi és nő között nem lehet barátság, hiszen azt mindig tönkreteszi a szex. Ekkor elválnak útjaik, ám később újra találkoznak és kiderül: a szerelem győzedelmeskedik-e a barátság fölött.

6. Tom Hanks visszatérő partnere

Kevés olyan színészről tudunk, akik a mozivásznon annyira szoros párost alkotnának, mint Meg Ryan és Tom Hanks. Négy nagyjátékfilmet is forgattak együtt az elmúlt harminc év alatt. Az első volt a sorban az 1990-es Joe és a vulkán, ezt követte a Szerelem hullámhosszán 1993-ban, majd öt évvel később A szerelem hálójában. Legutolsó filmes találkozásukra 2015-ben, az Ithacában került sor.

7. Színész férj és színész gyermek

Meg 1991-ben kötötte össze az életét a szintén szakmabeli Dennis Quaiddel. Házasságukból egy fiuk született, Jack, aki szüleihez hasonlóan a színészi pályát választotta, ám jóval kevesebb sikerrel járt eddig, mint felmenői. Ryan és Quaid kapcsolata 2001-ben, tíz év után ért véget. Ekkor Jack mindössze 9 esztendős volt.

8. Az adoptálás mellett döntött

Öt évvel válása után a színésznő örökbefogadott egy 14 hónapos kínai kislányt, akinek a Daisy True nevet adta. Úgy tudni, a kislány és Meg fia jól kijönnek egymással.

9. Kedvelt szinkronhang

Idehaza ez kevésbé érvényesült, de Meg Ryan kiváló szinkronhangként is sikert sikerre halmozott. Ő szólaltatta meg például a népszerű Disney-mese, az Anasztázia főszereplőjét. Ezért az alakításáért 1999-ben a legjobb szinkronhangnak is jelölték.

10. Régóta nincs új filmje

Meg Ryan lassan hat éve úgy él, mint aki visszavonult. Bár hivatalosan nem mondta ki soha, hogy felhagy a színészettel, mégsem láthatjuk sem újabb filmekben, tévésorozatokban és műsorokban is csak elvétve mutatkozik. Eddigi legutolsó munkája az Ithaca című történelmi dráma volt 2015-ben, melynek ő volt a rendezője. Meg színészként is feltűnt az alkotásban, akárcsak fia, Jack és barátja, Tom Hanks is.