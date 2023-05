"Talán nem kell bemutatnom, mennyire csodálom a természetet, éppen ezért nagy vágyam volt már régóta, hogy legyen egy kis "tanyám". Elvégeztem az aranykalászost már jó pár éve és vettem egy kis telket egy apró présházzal Marika nénitől, amit még a férjével építettek együtt. Évek óta építgetem-szépítgetem , de most talált rá végleges arcára, amire Marika néni is könnyes szemmel csodálkozott rá, amikor körbevezettem a présházban. Megpróbáltam mindent úgy hagyni, mint ahogy megépítették több mint 40 éve , csak 21. századi ötletekkel és építőanyagokkal felrázva. (...) Nem sokan hittek ebben a présházban, de remélem most már mindannyian látják, mit láttam meg benne anno. Most már csak néznem kell, ahogy nőnek a gyümölcsfáim és beletanulnom a gyakorlatban is a szőlészetbe" - írta a Peti a csodálatos fotókhoz.

Puskás Peti egyébként hamarosan édesapa lesz, a napokban derült ki, hogy felesége, Dallos Bogi kisfiút vár.