Berki Mazsi jelenleg boldog új párja mellett, kislányával már Székesfehérvárra is költöztek az influenszer új szerelméhez. Magánéletéről azonban nem szívesen beszél. "Jó egy kicsit úgy élni a magánéletünket, hogy az csak a miénk" - mondta Mazsi, aki azért a közösségi oldalain megoszt egy-egy fotót, például azt, amin egy gyönyörű autóval látható, egy fekete Mercedes AMG GLS. Az autó vételára hatvanhat millióról indul, de a Blikk információi szerint Mazsié több extrával is felszerelt, így körülbelül nyolcvanmillió forintot érhet.

"Nála sosem lehet tudni, éppen milyen autóba ül be, mert folyamatosan váltogatja a járgányokat" - mondta a lapnak egy informátor. "Ez a fekete, ami a fotóján is látható, a legújabb. Legfeljebb pár hete lehet nála, de nem ez az egyetlen autója. A korábbi, acélkék Mercijét – úgy tudom – már eladták, mert egy ideje egy ugyanolyan típust is hajt, csak kivizöldben. De láttam már Mercedes Maybachból is kiszállni" - tette hozzá, és azt is elárulta, Mazsi új párjától kapja a kocsikat használatra.