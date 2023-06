Szerdán kezdődött Kevin Spacey Oscar-díjas színész négyhetes pere egy londoni bíróság előtt, melyben négy férfi ellen elkövetett szexuális bűncselekményekkel vádolják. Spacey-t tavaly októberben New Yorkban felmentették egy másik ügyben, melyben egy férfi azzal vádolta meg, hogy 14 éves korában az akkor húszas évei közepén járó színész szexuálisan zaklatta őt.

A 63 éves Spacey tagadja a vádakat, amelyek állítólag 2001 és 2013 között követett el, és amelyek között szerepel ismétlődő szeméremsértő és szexuális zaklatás is. Ám ennél sokkal keményebb váddal is szembe kell néznie a sztárnak: egy férfi azt állítja, hogy a színész szexuális aktusra kényszerítette őt, amiért akár életfogytiglani börtönbüntetést is kaphat.

A Reuters tudósítása szerint Spacey a bíróság előtt sötétkék öltönyben és rózsaszín nyakkendőben jelent meg, és feszülten nézte a londoni Southwark Crown Court 1-es bíróságán, ahogy az esküdtszék letette az esküt.

"A vádlott örülni fog, hogy közületek sokan ismerik a nevét, vagy látták a filmjeit" - mondta Mark Wall bíró, miközben figyelmeztette az esküdteket, hogy a bizonyítékok alapján vizsgálják meg az ügyet, és ügyeljenek, hogy ne befolyásolják őket külső körülmények.

"Ez egy olyan eset, amely sok médiavisszhangot vonzott... és a jövőben is fog vonzani. Ahol csak tudják, próbálják elkerülni ezeket a hatásokat" – figyelmeztetett Wall az esküdteket.

A tárgyalást péntek reggelig elnapolták, amikor az ügyészség hivatalosan is megindítja Kevin Spacey ellen az eljárást.

Spacey, aki 1995-ben a Közönséges bűnözők című filmben nyújtott alakításáért elnyerte a legjbb férfi mellékszereplőnek járó, majd 1999-ben az Amerikai szépség című filmmel a legjobb színésznek járó Oscar-díjat, több mint egy évtizedet töltött Londonban, a brit főváros Old Vic színházának művészeti igazgatójaként, 2004 és 2015 között.

A brit ügyészek először 2022 májusában vádolták meg a színészt, aki állításuk szerint 2005 márciusa és 2013 áprilisa között öt alkalommal követett el Londonban és a nyugat-angliai Gloucestershire-ben szexuális bűncselekményeket.

Tavaly novemberben a koronaügyészség további hét vádemelést engedélyezett a férfi ellen a 2001 és 2004 között elkövetett szexuális zaklatással kapcsolatban.

Spacey, aki egykor Hollywood egyik legnagyobb sztárja volt, eltűnt a nyilvánosság elől, mióta hat évvel ezelőtt szexuális visszaélésekkel vádolták meg.

Az Egyesült Államokban tavaly októberben Spacey megnyerte az ellene indított szexuális zaklatási pert egy polgári bíróságon, miután a manhattani esküdtek megállapították, hogy vádlója nem bizonyította azt az állítását, hogy a színész 14 éves korában szexuálisan zaklatta őt.