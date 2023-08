Kevesebb frusztrálóbb dolog van annál, mint órákon keresztül egy olyan feladaton dolgozni, aminek gyorsan kellene mennie, de egyszerűen nem működnek úgy a fogaskerekeink, ahogy szeretnénk. Sajnos ez a valóság egy kevésbé hatékony munkanapon. Bármilyen meglepő, ezen úgy tudunk a legegyszerűbben változtatni, ha a reggeli rutinunkat kicsit átalakítjuk, aminek köszönhetően könnyebben tudunk fókuszálni a nap folyamán és sokkal több dolgot tudunk majd kipipálni a listánkról.

Nézzük meg a szakértők szerint mely szokásokat érdemes elengednünk, hogy pozitívan induljon a reggel.

Ne kezdjük rögtön munkával a reggelt

Valljuk be őszintén, ezt első olvasatra azért nem olyan nehéz megtenni, de a valóságban könnyen eshetünk hibába és ha már az első gondolatunk a munka körül forog, akkor nem is halogatjuk tovább, rögtön belecsapunk a tennivalókba. Ezt el kell felejteni, helyette valami olyan dologgal érdemes indítani a reggelt, ami feltölt és mentálisan és fizikálisan is felkészít a napi kihívásokra. Ilyen lehet például egy kora reggeli séta a szabadban, jógázás, egy alapos bőrápolási rituálé, vagy egy kiadós reggeli. Mindenkinél más válhat be, így az elején érdemes kísérletezgetni, hogy melyik tevékenység ad valami pluszt a reggelünkhöz.

Felejtsük el a hosszú teendő listákat

Szakértők szerint ha már korán reggel nekiállunk teendő listát írni arról arról az 50 feladatról, amit aznap el szeretnénk végezni, semmi mást nem érünk el vele, csak azt, hogy túlterheltnek és frusztráltnak érezzük magunkat. Illetve a listát nézve biztosan a könnyen és gyorsan elvégezhető feladatoknak fogunk előbb nekiállni, amelyek nem feltétlenül a legfontosabb teendőink közé tartoznak. Hatékony megoldás lehet, ha a napunkat nem reggel tervezzük meg, hanem előző nap a munkaidőnk végén még szánunk arra néhány percet, hogy átgondoljuk, mi az a három legfontosabb dolog, amit mindenképpen el szeretnénk végezni másnap. Ez segít abban, hogy csak a legfontosabbakra fókuszáljunk és ne tologassuk egész nap a feladatokat magunk előtt.

Tegyük el a telefont

Az, hogy miként indítjuk a napunkat, nagyban meghatározza azt, hogyan fog telni a többi része. Fontos, hogy hagyjuk reggel időt arra, hogy felébredjünk és elektronikai kütyük társasága nélkül felkészítsük magunkat az adott napra. Ha rögtön a telefonhoz nyúlunk, akkor már csak egy-két kattintás választ el bennünket attól, hogy megnyissuk a céges emailjeinket és onnantól oda a nyugodt reggelünk. Célravezető beszerezni egy ébresztő órát, ezzel elkerülve azt, hogy reggel rögtön a telefonhoz kelljen nyúlnunk.

Ügyeljünk az időbeosztásra

Nagy segítség lehet, ha meghatározzuk, hogy az egyes feladatokra mennyi időt szeretnénk szánni a nap folyamán. Legyen szó emailek válaszolgatására, vagy egy projekt szövegének megírására, mindegyikhez írjunk egy időintervallumot és tartsuk magunkat hozzá. Ez segíteni fog abban, hogy ne csússzunk szét a nap folyamán, így sokkal hatékonyabbnak fogjuk érezni magunkat és több teendőt is el tudunk majd végezni, hiszen nem csúsznak ki az értékes percek a kezeink közül.

Iktassuk ki a zavaró tényezőket

Úgy képtelenség hatékonyan dolgozni, hogy az ember szeme előtt tornyosulnak olyan feladatok, zavaró tényezők, amelyek elvonják a figyelmet a munkáról. Ha tudjuk magunkról, hogy rendetlenségben, hangzavarban kevésbé vagyunk fókuszáltak, akkor munka előtt mosogassunk el, tegyünk mindent a helyére és keressünk egy számunkra ideális sarkot, ahol teljes mértékben a teendőinkre tudunk koncentrálni.

Ne hanyagoljuk el a mentális egészségünket

Ahhoz, hogy minden flottul menjen és a fenti tanácsokat hosszú távon meg tudjuk fogadni, fontos, hogy kellő időt szánjunk a mentális egészségünk karbantartására. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy reggelente szánjunk néhány percet arra, hogy csak saját magunk legyünk a gondolatainkkal. Lehet itt szó naplóírásról, imádkozásról, meditációról, testmozgásról, kinek, mire van éppen szüksége. Kis apró dolognak tűnik, de ha beépül a mindennapokba, csodákat képes művelni.