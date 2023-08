Gábor Zsazsa

Gábor Zsazsa Golden Globe-díjas magyar származású hollywoodi színésznő, szépségkirálynő, modell, üzletasszony és hollywoodi szexszimbólum, nemcsak extravagáns életviteléről volt híres, de arról is, hogy kilenc alkalommal ment férjhez.

Zsazsa első házasságát 1937-ben kötötte Burhan Asaf Belge török politikussal, de később azt állította, hogy viszonya volt Törökország akkori elnökével, Kemal Atatürkkel is, miközben Belge felesége volt. Miután Zsazsa az Egyesült Államokba költözött, hogy beteljesítse színészi álmát, a pár 1941-ben elvált. Ugyanebben az évben megismerkedett Conrad Hilton Senior szállodamágnással, és hozzá is ment, a frigyből pedig megszületett Gábor egyetlen gyermeke, Francesca. Házasságuk három évig tartott. Hiltont George Sanders színész követte (1949–1954), majd Herbert Hutner befektetési bankár (1962–1966), majd Joshua S. Cosden, Jr. (1966–1967) üzletember.

Cosdent követte Jack Ryan (1975–1976) a Barbie-baba egyik tervezője, hetedik férje pedig Michael O'Hara ügyvéd (1976–1982) volt. Zsazsa nyolcadjára, Felipe De Alba mexikói származású ügyvéd és karakterszínészhez ment hozzá, akivel csupán egy napig tartott a házasságuk, gyorsan érvénytelenítették.

69 éves korában végre megtalálta az igaz szerelmet Frédéric von Anhalt herceg személyében, akivel 2016-ig, haláláig együtt maradt.

Elizabeth Taylor

"Csak olyan férfiakkal feküdtem le, akikhez feleségül mentem. Hány nő mondhatja ezt el magáról?" - mondta Elizabeth Taylor.

Hollywood egyik leggyönyörűbb színésznőjének hét férje, és érdekes módon nyolc esküvője volt. Ennek oka, hogy Richard Burton walesi színészhez kétszer is hozzáment.

Első házasságát 18 évesen kötötte Ifj. Conrad Hiltonnal, Conrad Hilton fiával, aki Gábor Zsazsa egyik férje volt. Négy évvel később hozzáment Michael Wilding színészhez, akitől két fiúgyermeke született, Christopher és Ifj. Micheal Wilding. Három évvel az esküvőjük után, Taylor viszonyt kezdett Mike Todd filmproducerrel, és hamarosan hozzá is ment. A férfitól egy közös lányuk született, Liza Todd. Mike Todd nem sokkal később életét vesztette egy légi katasztrófában. Taylort érthető módon nagyon megviselte a tragédia, és egy ideig nem is ismerkedett. Öt évvel később azonban megismerte élete szerelmét, Richard Burtont, a Kleopátra című film forgatásán. Hollywood egyik leghíresebb párja lettek, akik szenvedélyes és viharos kapcsolatukról váltak legendássá. Egy lányuk született, Maria Burton. Kilenc együtt töltött év után elváltak, de meggondolták magukat, és két év múlva újra összeházasodtak. Második házasságuk öt hónapig tartott, és 1976-ban másodszor is elváltak.

A színésznő ezután feleségül ment egy korábbi amerikai haditengerészeti miniszterhez, John Warnerhez, aki később republikánus szenátor lett, de házasságuk 1982-ben véget ért.

Végül 1991-ben hozzáment Larry Fortensky építőmunkáshoz, akivel alkoholbetegek részére alapított klinikán ismerkedett meg. ( Elizabeh Taylor vélhetőleg a szintén alkoholbeteg Richard Burton oldalán szokott rá az italra, és számos alkalommal töltött időt különböző rehabilitációs klinikán).

Larry 20 évvel volt fiatalabb a színésznőnél, és ez eleinte nem jelentett köztük gondot, a középkorú korosodó színésznő úgy érezte, Fortensky mellett újjászületik. Ám a társadalmi és korkülönbségek okozta konfliktusok gyorsan felbukkantak, és a pár végül 1996-ban elvált.

A következőkben pedig a fiatalabb generáció képviselőiről olvashattok, akik szintén többször házasodtak, de nem olyan sokszor, mint a két említett legenda.

Halle Berry háromszor házasodott és vált el. Először David Justice baseball-játékostól, majd Eric Benet-től és végül Olivier Martinez francia színésztől.

Demi Moore háromszor ment férjhez, először 17 évesen Freddy Moore énekeshez, majd megismerkedett Bruce Willis-szel, akivel 13 évig voltak házasok, és három lányuk született. Miután elváltak, a nála 15 évvel fiatalabb Ashton Kutcher színészhez ment hozzá, de 2011-ben elváltak.

Drew Barrymore szintén fiatalon házasodott meg először. 1994-ben 19 évesen a walesi bártulajdonoshoz, Jeremy Thomashoz ment hozzá, de hetekkel később elváltak. 2001-ben feleségül vette a komikus Tom Green, de ez a frigy sem tartott sokáig, fél év után elváltak. 2012-ben pedig férjhez ment Will Kopelman művészeti tanácsadóhoz, akivel négy évig éltek boldog házasságban, és két gyermekük született.