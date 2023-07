Nyár derekán dübörög a fesztiválszezon, a rendezvényeken pedig egymást érik a sörsátrak és az italárusok. A melegben és a jó hangulatban nemcsak az üdítők csúsznak jobban, hanem a fröccs, a sör vagy a trendi koktélok is. Ráadásul a bulizók kevésbé figyelnek a mértéktartásra, és 30 fokban az alkohol is gyorsabban a fejbe száll, ezért talán többeket érint a másnaposság is. Tippek következnek a természetes regenerálódáshoz.

Sokan szeretik szabadtéri koncerten, fesztiválon kiengedni a fáradt gőzt, nyáron erre számtalan lehetőség adódik. A lazításhoz szívesen fogyasztanak alkoholt, aminek hatását egy átlagos fesztiválozó 0,3 ezreléknél kezdi érezni. A vér alkoholszintje szűk egy órán belül ugrik csúcsértékre, feltéve, ha nem fogyasztunk többet. A szakirodalom szerint nagyjából 1 ezrelék fölött jönnek a mozgászavarok és a hangulati változások, 2 ezrelék fölött zavart lesz a tudatállapot és a gyomor háborogni kezd. Ezt a nem kívánt állapotot egyszerűbb megelőzni: két pohár ital között érdemes várni, és minden pohár alkohol után legalább egy pohár vizet inni, ami hidratál, és hígítja a vérben a toxikus anyagokat. Ha azonban nem teszünk óvintézkedéseket, és jelentkezni kezdenek a másnaposság tünetei, a szédülés, a hányinger vagy az erős fejfájás, néhány egyszerű módszerrel próbáljuk meg javítani a közérzetet.

1. Igyunk sok folyadékot, pótoljuk az ásványi anyagokat!

A szeszesitalokban található etanol vízhajtó hatású, például egy korsó sör után majdnem 3 dl víz távozik a szervezetből. Ezért a legfontosabb a hidratálás: ha erre nem figyeltünk két pohár ital között, akkor kezdjük a regenerálódást rögtön azzal, hogy megiszunk legalább fél liter vizet. Sokan szívesebben isznak ilyenkor gyümölcslevet vagy valamilyen cukros üdítőt, aminek előnye, hogy a cukrok elősegítik az alkohol feldolgozását, és a vércukorszintet is egyensúlyba hozhatják. Népi javaslat az uborkalé, ami hűsít és egyúttal egy kis sót visz a szervezetbe. A szakértő szerint a kókuszvíz is hatásosan billenti helyre szervezetünk vízháztartását, hiszen amellett, hogy hidratál, káliumtartalma is segít kijönni a macskajajból. Ásványi anyagokban gazdag zöldségekből, gyümölcsökből is érdemes másnaposság elleni smoothie-t készíteni, az ilyen italban sok a klorofill, ami javítja a szervezet oxigénszintjét.



Mivel a másnaposság egyik velejárója a feszültség, fogyaszthatunk nyugtató hatású kamilla- vagy levendulateát is. Bár a kávéfogyasztás is bevett gyakorlat, jótékony hatásáról megoszlanak a vélemények. Ez többek között amiatt van, mert az alkohol irritálja a gyomorfalat, és hatására túltermelődik a gyomorsav, a kávé erre pedig csak ráerősít, és szintén dehidratál. Ugyanakkor más kutatások szerint egy csésze kávé és egy kevés, lehetőleg ibuprofén tartalmú fájdalomcsillapító hatásos az ital okozta fejfájás ellen.

Nyugtató turmix másnaposság ellen Az alkohol hatására szervezetünk nem csak sok vizet veszít, hanem vitaminokat és ásványianyagokat is, ezért az első és legfontosabb dolog, hogy ébredés után igyunk egy nagy pohár vizet. Ezután a legjobb, ha egy nagy adag házi paradicsomlével tölthetjük fel ásványianyag-raktárunkat - tartja Kraseczki Tamás, az egyik



Az italhoz a következő hozzávalókat turmixoljuk össze:

• 4 nagyobb paradicsom

• 1 púpozott evőkanálnyi cukor

• fél teáskanálnyi só

2. Ha ezt esszük, a gyomrunk örülni fog!

Az sem mindegy, hogy mit eszünk és mit iszunk másnapos gyomorral. Az émelygés ellen nagyon hatásos a gyömbér, amit nyersen is rágcsálhatunk, vagy főzhetünk belőle teát. A kellemesen meleg hús- vagy zöldségleves nemcsak nyugtatja a gyomrot, hanem a szervezetből kiürült nátriumot és káliumot is pótolni tudja. Ha könnyű ételben gondolkodunk, jusson eszünkbe a spenót, ami tele van folsavval, kénnel, káliummal és C-vitaminnal, amelyek együttesen enyhítik a másnaposság tüneteit, és tápanyaggal töltik fel a szervezetet. Vannak, akik a tojásra esküsznek, nekik azért van igazuk, mert a benne lévő aminosavak a máj munkáját segítik az alkohol lebontásában. Örök kedvenc a savanyú káposzta, ami magas nátriumtartalma miatt van jó hatással a megviselt szervezetre. Nem véletlenül hagyományos étel ilyen esetekben a korhelyleves. Persze annaka számára is van megoldás, aki csak néhány falatot bír lenyelni. A kefír vagy a probiotikus készítmények nyugtatják a gyomrot, és valamelyest regenerálják a bélflórát. Kevés szénhidráttal, például tésztával, süteménnyel pedig az elveszett aminosavakat lehet részben pótolni.

3. Mozogjunk, szívjunk friss levegőt, vegyünk nyugtató fürdőt!

Arról is érdemes néhány szót ejteni, mit tehetünk még azért, hogy helyreálljon az egyensúly. A mozgás például felgyorsítja az anyagcsere-folyamatokat, így a káros anyagok is hamarabb bomlanak le szervezetünkben. Sétáljunk, kerékpározzunk, mozgassuk át magunkat az oxigéndús levegőn, vagy ússzunk egyet. Ezután a pihenés is jobban fog esni, amire szükségünk is van egy átmulatott fesztivál után. Emellett egy kellemes, nyugtató fürdő is javíthatja közérzetünket: ügyeljünk rá, hogy a víz inkább testhőmérsékletű legyen, és hogy fürdés előtt és után is bőségesen igyunk folyadékot, ami a hidratáláson túl a méregtelenítéshez is szükséges. A fürdővízbe különböző összeállításban keverhetünk például levendula-, rozmaring- és citromolajat, amelyek stresszoldó hatásúak, enyhítik a fejfájást, és élénkítenek is. Bőséges folyadékbevitel mellett akár egy rövid szaunában is gondolkodhatunk, hiszen valamennyi méreganyag az izzadással is távozik a szervezetből. Nagyon fontos még a megfelelő mennyiségű alvás, ebben például a magnézium segíthet, ami nyugtatja az idegsejteket és elősegíti a melatonintermelést.