Azt, hogy kinek köszönhetjük a hot dogot, vitatott, de az biztos, hogy ez az egyszerű étel az első elkészítése óta hatalmas népszerűségnek örvend itthon is.

Arról, hogy ki tette először a puha, főtt virslit kiflibe, többféle elmélet is létezik; nincs megegyezés a hot dog eredetéről. Az egyik legnépszerűbb felvetés szerint német bevándorlók kezdték el árusítani az 1860-as években New Yorkban, akkor még dachshund, vagyis tacskókolbász néven, azonban hogy pontosan ki volt az, aki először kínált kolbászt zsemlével, szintén nem tisztázott.

Egyes források szerint egy német pék, Charles Feltman nyitotta meg az első coney island-i hot dog standot 1871-ben, ahol 3684 "tacskókolbászt" adtak el zsemlében az első üzleti évében.

Anton Feuchtwanger nevéhez is kötik sokan a hot dogot, aki a történetek szerint forró kolbászához kesztyűt adott a vendégeinek, ám azok nagy részét nem kapta vissza, a készlet pedig kezdett fogyni, ezért állítólag pék sógorától kért segítséget, aki hosszú, puha tekercseket készített, amelyek passzoltak a hot doghoz – így találta fel a hot dog kiflit.

A hot dog feltalálásának érdemét sokan szeretnék magukénak tudni, annyiban viszonylag egyetértenek az étel történetét kutatók, hogy minden bizonnyal német bevándorlóknak köszönhető ez a csemege, ami szépen elterjedt az Egyesült Államokban.

Bécsben azonban egy másik történetet tartanak valószínűnek: az ő elméletük szerint az Osztrák-Magyar Monarchiából Chicagóba emigrált Emil Reichel és Samuel Ladany (azaz Ladányi Sámuel) voltak az étel feltalálói. Kreációjukat az 1893-as Világkiállításon mutatták be, ami akkora sikert aratott, hogy később egy még máig működő húsfeldolgozót nyitottak Vienna Beef Company néven. Eszerint a hot dog elterjedésének is van magyar szála.

Az étel elterjedése Magyarországon

Arról is több történet kering, hol jelent meg először a hot dog Magyarországon. 1965-ben a Fejér Megyei Hírlapban leközölték egy virslivel töltött kifli receptjét, amit más újságok is átvettek. Egy évvel később már székesfehérvári specialitásként kezdtek utalni az ételre, ami 1969-ben a győri Rába szálló falatozójának menüjébe is bekerült, ugyan az egy vajas tésztába bugyolált virsli volt.

Az igazi térhódítását azonban 1978. augusztus 31-én kezdte meg az étel, amikor az Esti Hírlap arról írt, hogy Amerika megérkezett Budapestre, a Petőfi híd pesti hidfőjéhez. 1978 őszén az Astoria ételbár, a Rákóczi út és az Akácfa utca sarkán működő büfék kínálatában is megtalálható volt már a hot dog, amely a Budapesti Nemzetközi Vásárra (BNV) is bekerült - írja a Mindmegette.