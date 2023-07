A számítógéppel feljavított vagy trükkös fotók csodás színeket, hihetetlen virágbőséget és gyermekkézben óriásinak tűnő gyümölcsöket ábrázolnak. A rendelésre kattintás előtt azonban nem árt webes keresővel ellenőrizni a kiszemelt növény tulajdonságait, hogy ne érjen bennünket csalódás - írja a Lakáskultúra.

Gyanús lehet, ha a csomagküldő cég a vonzóan olcsó ár mellett nem ad meg szállítási méretet. Kissé magasabb összegért esetleg fejlettebb növényhez juthatunk hozzá máshol, sok időt megtakarítva a teljes díszítőérték eléréséig vagy a termőre fordulásig.

Egy jó webshop a növények minden fontos jellemzőjét és a beazonosítást megkönnyítő latin nevét is feltünteti az oldalon a számunkra fontos tulajdonságok, pl. magasság, fény és talajigény, virágzási vagy érési idő, virág- és lombszín, sőt illat alapján is keresgélhetünk.





Honnan tudhatjuk, hogy egy növényekkel foglalkozó webáruház megbízható-e?

Egy megbízható webáruház oldalán lehetőség van értékelések, visszajezések hagyására is. Érdemes ezeket bejegyzéseket átböngészni, valamint megnézni a az áruház Facebook oldalát is. Különböző kertészeti fórumokon és növényekkel foglalkozó Facebook-csoportokban is érdemes rékeresni az adott webáruház nevére. Olvassuk el itt is a többi vásárló tapasztalatait!