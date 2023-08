Vannak helyzetek, amelyeken nem hisszük, hogy valaha is túl leszünk. Léteznek olyan célok, amiket nem biztos, hogy elérünk egy-egy nem várt nehézség miatt. Akadnak azonban emberek, akik nem hátrálnak meg egy tájfuntól, sem egy elázott mennyasszonyi ruhától, ha a gyermekkori álmokról van szó.

A szerelem minden nehézséget legyőz - tartja a mondás. Ezt be is bizonyította nemrég egy a Fülöp-szigeteken élő pár.

Az elmúlt évek egyik legerősebb vihara, a Doksuri tájfun pusztított a napokban Ázsiában, emberek ezrei kényszerültek elhagyni otthonukat.

A Doksuri a legerősebb tájfun, amely partot ért Kínában, és a legerősebb vihar, amely Fujiant sújtotta a 2006-os Saomi tájfun óta, a CNN Weather előzetes információk alapján. A legközelebbi és legerősebb vihar, amely Peking közelében haladt el, Rita volt 1972-ben. A tájfun mielőtt eltalálta volna Fujiant, legalább 39 embert ölt meg a Fülöp-szigeteken.

Az éppen házasodni készülő szerelmespárt azonban nem tartotta vissza a természeti katasztrófa. Az esküvőt megtartották, még úgy is, hogy bokáig vízben gázoltak az áradás miatt a templomban. Az eltökélt menyasszony koszorúslánya támogatásával vonult keresztül a vízen, csak hogy szeretett vőlegénye mellé állhasson az oltárnál.

A vendégek is legszebb ruhájukban jelentek meg a szertartáson, nem törődve a vízzel... Ez a különös esküvő sokakat megerősíthet abban, hogy mi is az igazán fontos az életben - hát, nem a külsőségek!

Az alábbi videón látható az emlékezetes oltárhoz vonulás:

Még egy eszeveszett történet a boldogító igenért

Az Amerikában élő ikertestvérek, Brittany és Briana óvodásként határozták el, hogy mindenképpen ikrekhez mennek feleségül felnőtt korukban. A gyermekkori álom mára valóság, pedig tulajdonképpen nem sok esélye volt annak, hogy vágyuk teljesül.

A szintén ikerpár Josh és Jeremy Salyers azonban ugyanezt tervelték ki. A lányok és fiúk is részt vettek egy ikerfesztiválon, ahol első látásra egymásba szerettek. Nemsokkal később megtörtént az eljegyzés, természetesen együtt, és az esküvőn is közösen mondták ki a lányok a boldogító igent. A szervezést nehezítette a nagy távolság, de a szerelem és gyermekkori álom ereje mindent felülmúlt ebben az esetben is.