Sokaknak ismerős lehet a helyzet, mikor az éjszaka közepén egyszer csak kimegy az álom a szemünkből és bármennyire próbálkozunk, képtelenek vagyunk visszaaludni. Most összeszedtük a legjobb praktikákat, amelyek segíthetnek az éjszakai ébrenléteket csökkenteni és gyorsan visszaaludni.

Nyomasztanak a teendők, a megoldásra váró problémák, amelyek miatt többször is felébredsz éjszaka? Nem vagy ezzel egyedül, nagyon sokan járnak hasonló cipőben. Több megoldás is létezik az éjszakai ébrenlét megszünetésére, ezek gyűjtöttük most össze.

1. Mosolyogj

Bármilyen furcsának tűnhet, remek megoldás lehet az éjszakai szorongás, negatív gondolatok elűzésére, ha egyszerűen csak mosolygunk. A mosolygással szerotonint és dopamint termel a szervezet, ami segít aktiválni a paraszimpatikus idegrendszert, ami segít enyhíteni a negatív gondolatokat a fejünkben és újra álomba tudunk szenderülni.

2. Vedd fel a harcot a stresszel

Amikor felébredünk és sehogysem tudunk visszaaludni, az általában azért van, mert tele a fejünk gondolatokkal, aggodalmakkal. A szakértők azt vallják, hogy a legtöbb embernek nem alvásproblémája, hanem szorongás és stresszproblémája van. Azt tanácsolják, hogy találjunk olyan technikákat, amelyek segítenek lecsendesíteni az elmét. Ilyen lehet például a meditáció vagy a jóga. Vehetünk igénybe külső segítséget is, egy terapeutával történő beszélgetés segíthet megoldani a problémákat és a feloldani a bennünk lévő elakadásokat. Ha ezekkel nem törődünk és az elfojtott érzelmek nem kerülnek felszínre, az éjszaka során fognak gyötörni bennünket, ami megnehezíti a pihentető alvást - írja a The Guardian.

3. Felejtsük el az altatót

Bár úgy tűnhet, hogy az altatók szedése segíthet az elalvásban, valójában csak rontanak a helyzeten, megnehezítik a felébredést és miatta álmosan, fáradtan kelhetünk fel reggel. A szakértők szerint orvosi javallat nélkül senkinek sem szabadna altatókat szednie, pláne nem hosszú távon.

4. Készíts listát lefekvés előtt

A frusztráltság, szorongás ellen jó praktika lehet, ha lefekvés előtt összeírjuk, átgondoljuk a másnapi teendőket, feladatokat. Ez ad egyfajta megnyugvást, hogy kellően felkészültünk és nem felejtünk el semmit, másfelől pedig segít megnyugtatni az agyat, így éjszaka nem kell feleslegesen dolgoznia és listákat gyártania.

5. Ne nézd meg az órát

Az idő megtekintése az egyik legnagyobb zavarkeltő dolog, amit tehetünk éjszaka. Szorongást okoz és ami a legrosszabb az idő megnézése után valószínű, hogy a telefonunkat is elkezdjük nyomkodni, belekukkantunk a közösségi oldalakba és már egyre távolabb kerülünk attól, hogy gyorsan visszaaludjunk. A legjobb megoldás az, ha veszünk egy hagyományos ébresztőórát. Tanuljunk meg elengedni és éjszaka a pihenésre, regenerálódásra koncentrálni.