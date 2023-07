Az alvás az életben maradásunk egyik feltétele, a nyugodt, pihentető alvás az egészségünk alapja. Ám felmérések alapján egyre többen panaszkodnak alvászavarokra; még azok között is, akik jó alvóknak számítanak, sokan érzik úgy, hogy vasárnaponként a szokásoshoz képest rosszabbul alszanak, hétfőn pedig fáradtabban ébrednek.

Hogy az alvás fontos, tény. Hiánya memóriaromlást, koncentrációs zavarokat okoz, nélküle nő a szívbetegségek, a magas vérnyomás és a cukorbetegség kialakulásának esélye is, de kutatások szerint az alváshiány megrövidíti a várható életkort is.

A felnőtt ember napi alvásigénye 6-8 óra közé tehető. A gyerekeknek több, az idősebbeknek, a kor előrehaladtával kevesebb alvásra van szükségük. Ám a szükséglet és a valóság olykor köszönőviszonyban sincsenek egymással, és erre az alvás és annak zavarai remek példa.

Ám nem kell ahhoz krónikus alvászavarral küzdeni, hogy vasárnaponként nehezebben aludj el, vagy rosszabbul, kevesebbet aludj. Megvannak ennek is az okai.

Vasárnapi szorongás, félelem

A tudomány számára nem ismeretlen a vasárnap esti szorongás fogalma. Rengeteg tanulmány készült az elmúlt években, melyben a megkérdezettek jelentős része nyilatkozott úgy, hogy a hét utolsó napján sokkal nehezebben alszik el és kevesebb időt tölt alvással, mint más napokon.

Egy amerikai vizsgálat eredménye szerint a 19-25 év közöttiek közel 32 százaléka, a 26-41 éves korosztály közel 34 százaléka, a 42-57 évesek 25, az 58-75 év közöttiek 9,6 százaléka, a 75 év felettiek közül pedig senki nem nyilatkozott úgy, hogy alvás szempontból a vasárnap gondot okoz neki.

A megkérdezettek a probléma okának a stresszt jelölték meg.

De miért stresszel bárki a hétvégi pihenés végén?

Azt már több kutatás is bizonyította, hogy a személyes boldogságérzet és a munkával, napi feladatokkal szabadidős tevékenységgel töltött idő között szoros összefüggés van. Többek között a közel két éve elhunyt magyar származású amerikai pszichológus, Csíkszentmihályi Mihály amerikai fiatalokkal végzett egyik kutatásának eredményéből is kiderül, hogy a relatív boldogságérzet a hét minden napján más szintet mutat, ugyanakkor napszakonként is változik. Nem meglepő módon az iskolai tevékenységek a vizsgálat során pontokkal meghatározott szintje átlagos boldogságpontszám alatt vannak, míg a szociális, aktív és passzív szabadidős tevékenységek átlagon felüli boldogságpontszámot mutattak.

Rengeteg vizsgálat kimutatta, hogy a megzavart alvás oka és következménye is lehet a fokozott stressznek, tehát ha nem tudunk elaludni vagy gyakran ébredünk, azt okozhatja a napi stressz, miközben a stressz egyik oka is lehet az alvászar.

Vasárnap este már a másnapra készülünk, hétfőn reggel dolgozni megyünk, a gyerekek iskolába indulnak, mindenki végzi a napi feladatait, tesztet ír, előadást tart stb., vagyis teljesít. A hét utolsó napján gyakorlatilag a hétfői feladataink miatt szorongunk, előre, ami nem is csoda, hiszen 2 nap pihenésre 5 munkanap jut, még meg se szokjuk a nyugalmat, már készülnünk kell a pörgésre, várható stresszre.

Egy 18-24 évesek körében végzett felmérésben a megkérdezettek 55 százaléka nyilatkozott úgy, hogy az iskola vagy a tanulás az oka annak, hogy vasárnap alszanak el a legnehezebben és körülbelül 47 perccel kevesebbet alszanak az éjszaka, mint a hét többi napján.

Másban is különbözik a vasárnap a hét többi napjától

Míg hézköznapokon lemerült elemekkel esünk ágyba és gyakorlatilag elájulunk a fáradtságtól, addig a hét utolsó napján a szombati élménygyűjtés és a vasárnap délutáni "ejtőzés" után viszonylag kipihenten próbálunk ágyba bújni. Nem jön álom a szemünkre, és miközben a plafont bámuljuk, az agyunk teszi a dolgát: pörög és mi is pörgünk vele. Márpedig, aki gondolkodik, biztosan nem alszik, hiszen ahhoz, hogy pihenni tudjunk, takarékon kellene működnünk.

A megoldás rém egyszerűnek tűnik: ne gondolkodj! A megvalósítás a lehetetlen küldetés kategóriába esik - mondani könnyű, de a kivitelezés... Ne aggódj, erre is vannak módszerek!

Mit tehetsz, ha vasárnap este a saját gondolataid miatt vagy ébren?