A párkeresést képzeljük el úgy, mint egy GPS-t. A fejünkben lévő keresőbe beírjuk azokat a tulajdonságokat, melyek mentén szeretnénk megtalálni jövőbeli szerelmünket, úgy mint egy címet.

„A navigáció pontosan ahhoz a személyhez vezet el minket, amit előre meghatároztunk, például egy barna szemű, barna hajú lányhoz, nagy keblekkel” – kezdi Pilát Gábor a Tabuk nélkül a párkapcsolatról oldal alapítója a Fanny magazinnak.

A baj akkor következik, ha ebbe az elképzelt GPS-be csak a külső tulajdonságokat tápláljuk be, azaz hiányosan adjuk meg a „címünket". A mai világban mindinkább gyakori, hogy férfiak csak a külsőre koncentrálnak, egyre jobban vonzzák őket a „cicababák". De mi lehet ennek az oka?

Az internet alakítja az ideált

A lehetséges szerelmet sokszor azért nem veszik észre az így gondolkodó férfiak, mert megrögzötten kergetik az álomképeket, amit sok esetben az internet nyom rájuk. Ez a folyamat nem tudatosan történik, pusztán a divat állandó változása befolyásolja az ízlésüket. A közösségi média felületeken egyre inkább hirdetik a plasztikai beavatkozások elfogadását. Emellett az itt szereplő lányok többsége is inkább a „tökéletesre" törekszik, mintsem a valóság megmutatására. Ezeken a platformokon jelenleg az éppen aktuális ideál a tökéletesre csinosított arc és test” – magyarázza a szakértő. – „Ezzel akkor van baj, ha valaki ezt látva magára és az ízlésére erőlteti a legújabb kliséket, hogy megfeleljen a világ által rányomott trendnek. Ilyenkor ugyanis fennáll az a probléma, hogy megragad csak a külsőségeknél, a belső szépségnek pedig nem tulajdonít elegendő hangsúlyt. A felszín alapján való párkereséssel a legnagyobb gond, hogy a mögöttes, tehát a belső tartalom véletlenszerűvé válik, pedig a stabil és kiegyensúlyozott szerelemben elengedhetetlen a lelki kapcsolódás és kiteljesedés.”

Megkaphatom a „legjobb nőket"!

„Természetesen létezik olyan is, hogy valakinek tényleg a cicababák a zsánerei, ez tetszik neki. Viszont ez igen ritka. Általában az ilyen férfiak többsége nincs tisztában saját magával, ennek eredményeként a külsőségekre koncentrálnak, ami a szerelem terén is megmutatkozik. Előfordulhat, hogy ez egyfajta kompenzálás a külvilág felé, egy bizonyítás, hogy ő a „legjobb nőket" is bármikor megkaphatja” – mondja Pilát Gábor. – „Azt viszont ne felejtsük el, hogy az ízlés – legyen szó szerelemről, ruhákról vagy bármi másról – teljesen egyedi. A fontos az, hogy megtaláljuk azt, akit és amit keresünk. Külső személyként nagyon nehéz egy ilyen dolgot valakinek elmagyarázni, ehhez mindenkinek saját magában kell elgondolkoznia, és feltenni az a nehéz kérdést, hogy: biztos mindent megkapok amire szükségem van?."

A nők is vonzódnak a rosszfiúkhoz

Nemcsak a férfiak válhatnak felszínessé, hanem a nők is, akik közül sokan vágynak „rosszfiúra". A probléma akkor kezdődik, amikor túljutnak a randizás fázisán, és meg akarják változtatni, ezt viszont a férfi nem hagyja” – vélekedik a szakértő. – „A nőknél is a média, valamint a bizonyítás a hajtó erő, hogy megszerezze a megszerezhetetlennek tűnő pasit. Ugyanakkor itt közrejátszhatnak például a romantikus regények is, amikben egy igazi rosszfiúból válik a könyv végére egy hőszerelmes. Ezek sok esetben rossz üzenet közvetítenek és korántsem a valóságot.”