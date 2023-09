„Mit csinált a tücsök nyáron? Csak muzsikált hét határon" - így kezdődik La Fontaine meséje, és ha a nyáron te is inkább tücsök voltál, már ami a mozgást illeti, vagyis helyette inkább a kikapcsolódással töltötted az időd - amivel nincs semmi baj - , akkor most itt az ideje visszaszállni a ringbe. A mozgás újrakezdése azonban nem olyan egyszerű. Ha hosszabb időt töltünk el edzés nélkül, akkor egész biztosan csökkent az erőnk és az állóképességünk is.

Ahhoz, hogy ismét formába hozzuk magunkat elengedhetetlen, hogy visszatérjünk az alapokhoz.

Nem szabad túlhajszolnunk magunkat és egyből azt a teljesítményt várnunk, amit a rendszeres mozgás idején produkáltunk - egyszerűen térjünk vissza a napi mozgás iránti elkötelezettséghez.

Mi a cél?

Sokakat segít egy vágyott cél kitűzése abban, hogy a kezdeti lelkesedés lankadása után se hagyják abba a mozgást. Ez az elején valóban hasznos kapaszkodó lehet, ám ilyen esetekben az a probléma, hogy a kitartás sokszor addig tart, amíg el nem érünk oda, ahova szerettünk volna. De mi lesz ezután?

A mozgásnak a fogyás elérése helyett be kell épülnie a mindennapi életünkbe.

Jobb, ha a mozgásra úgy tekintünk, mint egy olyan tevékenységre, amely a többi között arra hivatott, hogy megteremtse az egyensúlyt az életünkben. Amikor elkezdünk egy új rutint, az arról szól, hogy időt szánunk magunkra, a testi és lelki egészségünk megteremtésére.

Ahhoz, hogy a mozgás életmóddá váljon olyan edzésformát kell találnunk, amit nem a szenvedéssel azonosítunk, hanem élvezünk.

Kezdjük az alapokkal

Mindegy, milyen mozgásformát választunk, a terhelést fokozatosan kell növelni ahhoz, hogy egy egészséges alapot építsünk. Fontos, hogy a gyakorlatokat helyesen végezzük, erre szánjunk időt, mert a rossz berögződéseket nagyon nehéz később korrigálni és komoly sérülésekhez vezethetnek. Végezzünk olyan ismétléseket, amelyeknek a helyes technika rögzítése a célja, ez lehetővé teszi, hogy testünk a legjobb teljesítményt nyújtsa. Így minimalizálhatjuk a kockázatokat, és felgyorsítjuk a fejlődést.

A változatosság fontos

Az edzési rutin kialakítása kényelmessé teszi a mindennapos mozgást, ám nem feltétlenül vezet eredményre.

Ha mindig ugyanazt a dolgot csináljuk, ugyanúgy és ugyanolyan sebességgel, akkor egy ponton túl nem tudunk tovább fejlődni.

A változatosság az egyetlen módja a testösszetétel megváltoztatásának, ehhez ugyanis különböző izmokat kell terhelnünk és különböző intenzitású edzéseket kell végeznünk.

Tegyük fenntarthatóvá

Akkor tudunk elköteleződni az edzés mellett, ha az erre nemcsak egy időszakos dologként tekintünk, hanem az életünk és a mindennapjaink elengedhetetlen részeként. Végső soron a hosszú távú, holisztikus terv a legelőnyösebb, függetlenül attól, honnan indultunk. Az emberek általában akkor hozzák ki a legtöbbet az átalakulásukból, ha egy átfogó életmódterv mellett köteleződnek el, amelyben hosszú és rövidtávú célokat tűzhetnek ki maguknak, de a mozgás mellett a táplálkozásunk és szemléletünk átalakítása ugyanolyan fontos.

Felkészülés és levezetés

Ha hatékonyan szeretnénk mozogni, akkor nem elhanyagolható a bemelegítés és a nyújtás sem. Az előbbi felkészíti az izmokat a nagyobb terhelésre, megemeli a test maghőmérsékletét, és növeli az aktív mozgástartományt, ezzel az eredményességet is. Utóbbi pedig lazítja az izomzatot, segít az izomláz megelőzésében is.