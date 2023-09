„A változás veled kezdődik" – hangzik el gyakran, vannak azonban emberek, akik nehezebben változnak és nem is feltétlenül törekednek arra, hogy megváltoztassák a világot. Ez azonban nem jellemző az alábbi öt csillagjegyre, akik arra születtek, hogy változásokat érjenek el.

Vízöntő

A Vízöntő egy rendkívül intellektuális csillagjegy, akiben nagyon erős az innováció és a haladás iránti vágy. Velük órákat lehet arról filozofálgatni, hogyan váltsuk meg a világot, s abban biztosak lehetünk, hogy tele lesznek korszakalkotó ötletekkel, olyanokkal, amikre mi sosem gondolnánk. Képesek az „out of the box" gondolkodásra, több nézőpontból is megközelítenek egy adott problémát és nem nyugszanak addig, amíg meg nem oldják azt. Szeretik a radikális változásokat és mindig arra törekszenek, hogy a dolgokat jó irányba változtassák.

Híres Vízöntők: Madách Imre, Abraham Lincoln, Charles Darwin, Galileo Galilei, Mozart

Kos

A Kos fejjel megy a falnak, viszont ami jó tulajdonsága, hogy nagyon erős személyiség, akiben hatalmas tettvágy és kitartás buzog. Neki nem derogál a munka, keményen dolgozik azért, hogy elérje a céljait és másokat is motiváljon erre. A Kosokból nagyszerű és bátor vezetők lesznek, akik képesek arra, hogy komoly változásokat érjenek el. Ők aztán a végsőkig kitartanak, ha valamit a fejükbe vettek, addig nem nyugszanak, amíg meg nem valósítják az elképzeléseiket.

Híres Kosok: II. Rákóczi Ferenc, József Attila, Leonardo da Vinci, Vincent van Gogh, Elton John, Charlie Chaplin

Rák

A Rákok nagyon érzelmes emberek, akik sok pozitív energiát sugároznak másoknak, és akikre mindig számíthatunk, ha szeretnénk valakinek a vállán kisírni magunkat. Általában nem az eszükre, hanem a megérzéseikre hallgatnak, melyek segítik őket a megfelelő döntések meghozatalában. Nyitottak és segítőkészek és hajlamosak a háttérbe szorítani a saját érdekeiket azért, hogy másoknak segítsenek. A világnak szüksége van rájuk, hogy összetartsák az embereket és megmutassák, milyen az önzetlen szeretet és odaadás.

Híres Rákok: Karinthy Frigyes, Hofi Géza, Gina Lollobrigida, Diana hercegnő, Tom Hanks

Szűz

A Szűz csillagjegyű emberek általában rendívül intelligensek és analitikusan gondolkodnak, ami azt jelenti, hogy egy probléma esetén minden forgatókönyvet átgondolnak, amíg meg nem találják a leghatékonyabb megoldást. Kritikai érzékük és maximalizmusuk segíti őket abban, hogy figyeljenek a részletekre, nem hoznak azonnal döntést, előtte mindent szépen átgondolnak. Ahogy a környezetüket, úgy a világot is szeretnék jobbá tenni, szolgalelkűségük és kiemelkedő teherbírásuk arra sarkallja őket, hogy az első sorban legyenek, ha a világ megváltoztatásáról van szó.

Híres Szüzek: Széchenyi István, Kossuth Lajos, Szent Györgyi Albert, Agatha Christie, Richard Gere

Mérleg

A Mérlegek általában kiegyensúlyozott és békeorientált emberek, akik számára nagyon fontos, hogy egyensúly legyen a világban. Nagyon erős az igazságérzetük és azt is nehezen viselik, ha valakivel méltatlanul bánnak, ők azok, akik közbeavatkoznak, hogy helyreálljon a rend és a harmónia. A Mérlegek alkatuknál fogva alkalmasak arra, hogy nagyobb konfliktusokat is elsimítsanak, bonyolult problémákat megoldjanak és valódi változást hozzanak el a világunkba.

Híres Mérlegek: Liszt Ferenc, Deák Ferenc, John Lennon, Nietsche, Brigitte Bardot, Kate Winslet