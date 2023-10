A hajnali derengésben éppen előbújnak az első napsugarak. Ilyenkor a legtöbben csak egy friss, illatos kávéra vágyunk. Egy jó feketére, egy szimpla tejes verzióra vagy egy habos, fűszeres csodára. Imádjuk, ahogy a frissen lefőtt kávé aromája átjárja a testünket-lelkünket... és beüt. De azt vajon hányan tudjuk, hogy a kávé, illetve az abban található koffein a leggyakrabban fogyasztott, legális pszichoaktív anyag, ami akár szorongást is okozhat.

Bárhova megyünk, bármerre nézünk, szinte mindenhol kávézó embereket látunk. A reggelizőhelyeken, az irodákban, az éttermekben, de még az utcán sétálva is. A kávé nem csupán egy ital, a kávé a társasági élet és a kultúra szerves része is, hiszen egy finom, gőzölgő fekete mellett jobban megy a munka, élvezetesebb a beszélgetés, gyorsabb az ötletelés, de a kikapcsolódás, lazulás egyik formája is.

Sőt, sokaknál a napi rutin alappillére a kávézás – ezzel indítják a reggelt és bizonyos időközönként újra elkortyolnak belőle egy-egy újabb csészével.

Ez egyáltalán nem véletlen, hiszen a kávéban található koffein fokozza az éberséget, növeli a koncentrációt, javítja a reakcióidőt és csökkenti a fáradtságot, ugyanakkor a koffein egy legális pszichoaktív stimuláns, ami akár szorongást is okozhat.

Okozhat-e szorongást a kávé?

A kávé és a benne található koffein tehát számos pozitív tulajdonsággal bír, ennek ellenére minden éremnek két oldala van - tehát a kávénak is létezik egy „sötét oldala".

A koffein a fentiek mellett előidézhet még:

szívdobogást

szapora légzést

testhőemelkedést

izzadást

nyugtalanságot

álmatlanságot

Ezek a tünetek pedig pont olyanok, mint amikor úrrá lesz rajtunk a szorongás. Sőt, ez maga a szorongás, hiszen a testünk nem tud különbséget tenni, hogy azért dobog a szívünk, mert szorongunk vagy azért, mert túl sok kávét ittunk.

Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala szerint, napi több mint 400 milligramm koffein (négy-öt csésze kávé) fogyasztása növelheti a szorongás és a pánikrohamok előfordulási esélyét az arra érzékeny embereknél.

Ördögi kör?

Szerencsére – vagy éppen szerencsétlenségünkre – azonban a koffein nem hat mindenkire egyformán. Akadnak, akik teljesen jól tolerálják, mások azonban kifejezetten érzékenyek is lehetnek rá. Különösen fontos tudni, hogy akik eleve szorongó típusok, azoknál a rendszeres koffeinfogyasztás egy ördögi kört hozhat létre: kávézás, szorongás, alvászavarok, reggel újabb kávézás az éberségért, ami erősíti a szorongást... és így tovább.

Éppen ezért érdemes szem előtt tartani, hogy mindenkinek más a szervezete és más a koffeinnel kapcsolatos tűréshatára. Ha azt vesszük észre, hogy sokszor vagyunk megmagyarázhatatlan módon nyugtalanok, jusson eszünkbe, hogy talán a mi testünk is érzékenyebb a koffeinre. Ebben az esetben igyekezzünk mérsékelni a napi kávéfogyasztást (és minden egyéb koffeintartalmú ételt és italt) és figyeljük meg, javul-e a helyzet.

Tagadhatatlan, hogy a kávézásnak számos pozitív egészségügyi hatása lehet, például csökkentheti a szív- és érrendszeri betegségek előfordulását és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát, mégis nagyon fontos a mértékletesség. Nem szabad elfelejtenünk, hogy bár a kávé egy nagyon finom ital, ráadásul társadalmi és kulturális szinten is fontos szerepet játszik az életünkben, a koffein egy rendkívül erős stimuláns, amely hatással lehet ránk nem csupán fizikai szinten, de nagyban befolyásolhatja a mentális egészségünket is. Ha nem akarunk vagy nem tudunk lemondani a kávézás öröméről, napi 1-2 csésze még belefér, de annál többet, ha lehet, ne nagyon fogyasszunk.