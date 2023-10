Szerencsét hozó lyukas pénz vagy bőséget hozó piros pénztárca? Mindez tévhit a Feng Shui szerint. Színek, anyagok és formák az elsődleges eszközök és nem a szimbólumok. De miket is tanácsol egy Feng Shui szakértő? Mi a jelentősége a különböző színeknek? Hogyan hatnak ránk a különböző életterületek? Valóban visszarendeződhetnek a tárgyak oda, ahol voltak?

A feng shui művészi térrendezést jelent. Attól művészi, hogy a szabályrendszerét úgy követjük, hogy avatatlan szem számára ne látszódjon egy otthonon, hogy a tudatos térrendezés eszközeivel manipulálják a teret. A laikus látogató, csak annyit érez, hogy jó a lakásunkban lenni, de valójában fogalma sincs arról, hogy ez egy tudatosan épített környezet, ami a céljainkat és a vágyainkat tükrözi.

Az eszköztárak elsődleges kellékei a színek, anyagok és formák. Ezeket úgy kell alkalmaznunk, hogy a tér egyszerre legyen élhető, funkcionális, és energiáktól duzzadó.

Ezt úgy kell megalkotni, hogy a szimbólumok nem dominálnak. A szimbólumok csak hab a tortán. Mindig az aktuális céljainkhoz választjuk, hogy a tudatalattinkat inspirálják, hogy olyan döntéseket hozzunk, ami a céljaink megvalósítását segítik.

Így tehát valóban nem akkor járunk el helyesen, ha teledobáljuk lyukas pénzérmékkel a lakást. A témában Skultéty Andreával, Professzionális Feng Shui szakértő, Feng Shui mentorral és trénerrel beszélgetett a Life.hu.

„Nem kellenek a lomok"

A szakértő szerint, az első és legfontosabb mindenekelőtt a lomtalanítás és a takarítás. Tárgyainkban rengeteg energia van lekötve.

Egy takarítás alkalmával minden egyes tárgyat meg kell fognunk és portalanítani kell. Tehát igénylik a figyelmünket és az energiánkat. Ha rendszeresen lomtalanítunk, szelektálunk, átvizsgáljuk, hogy mely tárgyakra van szükségünk, és a már felesleges holmijainkat kirakjuk a terünkből, akkor rengeteg energiát tudunk életre kelteni, felszabadítani, és ezt az energiát tudjuk olyan irányba fókuszálni, ami a céljaink, vágyaink megvalósítását szolgálják.

Olyan környezetet célszerű felépíteni, amiben jól érezzük magunkat, van elég inspiráció körülöttünk, de nem kell folyamatosan erőt kifejteni azért, hogy rend legyen az otthonunkban. Fontos azt tudni, hogy ha valamibe nem fektetünk energiát, nem gondozzuk, nem figyelünk az épségére, ha elhanyagoljuk, akkor a káosz és a zűrzavar irányába indul el a környezetünk. Gondoljunk egy elhanyagolt, nem lakott házra.

Minél kevesebb energiát kell fordítanunk a tárgyaink rendben tartására, annál több erőnk marad arra, hogy a céljaink megvalósulásáért dolgozzunk. Fontos, hogy megfelelő mennyiségű tárgy legyen körülöttünk, ne tároljunk hasznavehetetlen dolgokat a lakásunkban. – magyarázta a szakértő.

A kültéri és beltéri feng shui között nincs különbség, de vannak különböző módszerek, ilyenek például a Bágua módszer, az Iránytű, a Repülő Csillag és az intuitív feng shui.

A módszerek közötti különbség abban áll, hogy hogyan közelít a rendszer egy adott térhez. Jómagam az Iránytű és a Bágua módszert alkalmazom és ezt is adom tovább a klienseim és a hallgatóim felé. Ezt tartom a leginkább élhetőnek itt, a 21. században. – emelte ki Andrea.

Piros pénztárca? Rossz választás

A feng shui a kínai öt elem tanát használja. Ezek a Föld, a Tűz, a Fém, a Víz és a Fa elem. Az elemekhez besorolható minden egyes szín.

A szakértő elmondása szerint az elemek nincsenek egymással hierarchikus rendszerben. Úgy képzeljük el, mint a nap 24 óráját. Ugyanarról a napról beszélünk, de más az energia minősége az éjszakának, és más a déli tizenkét órának, ahogy a reggel is más érzést ad. Így van ez, az öt elem esetében is.

Az elemekhez különböző tulajdonságok kapcsolódnak. Más a szín, az anyag és formaviláguk. A lakáson belül úgy használjuk az elemek tulajdonságait, hogy a természetet próbáljuk visszatükrözni általuk.

Sokan választják a piros színű pénztárcát, mondván, hogy vonzza a pénzt. Ez egy nagy tévedés, mert a piros szín a kínai öt elem tana szerint tűz elemű. A pénz, a gazdagság, a fa elemhez tartozik. Így könnyen belátható, hogy a tűz égeti a fát, tehát szerencsésebb a zöld pénztárca választása, mert ez támogatja inkább a bőséget, nem korlátozza. – fejtegette Andrea.

A feng shui valójában igen logikus módszer, sokszor segít a megértésében is a józan paraszti ész használata.

– Az első lépés, ha alkalmazni szeretnénk a feng shuit az életünkben, hogy készítünk egy méretarányos alaprajzot, kijelöljük az egyes életterületeket. Ez fog nekünk abban segíteni, hogy meghatározzuk, például milyen színeket, anyagokat, formákat használhatunk a lakásunkban – folytatta.

Az év színei Az év színét általában a Pantone cég választja ki. Mindig az aktuális világhelyzetre próbálnak valamilyen színnel reflektálni. 2023-ban a Viva Magenta volt az év színe, ez egy tűz elemű szín. A nagyon erőteljes individuum megnyilvánulása, a kiáradás és az agresszivitás színe is volt ez. A WGSN szerint, 2024 kulcsszínei az Intense Rust, Midnight Plum, Sustained Grey, Cool Matcha és Apricot Crush színek lesznek. A szakértő elmondta a barack például föld elemű szín, ami a stabilitásra és a megnyugvásra utal. A barack az élet maga.

Oké, hajtsuk le a WC deszkát, mert elfolyik a pénz, de mit csináljunk vagy mit ne csináljunk még?

A WC deszka lehajtásáról még az is biztosan hallott, aki a feng shuiról még soha, vagy lehet, hogy ezzel azonosítja ezt a módszert. Ez nem tévhit, ezt a műveletet nyugodtan gyakoroljuk, hisz rengeteg baktérium szabadulhat ki a WC-ből, de a hagyomány valóban azt tartja, hogy a pénzünk elfolyik a WC-n keresztül.

Ha a kínai pénzérmékre gondolunk, akkor megjelenik a szemünk előtt egy kerek és lyukas forma. A magyar szimbólum rendszerben az, hogy valakinek nincs egy lyukas vasa sem, a szegénységet jelenti. Ezért a szakértő nem igazán támogatja egy más kultúrkör szimbólumrendszerének használatát. A magyar hagyományban is találni bőven olyan jelképet, amik a bőséget jelentik.

Hinni kell benne?

Ez is egy tévhit, mert nem kell.

– Sokat dolgozom azon, hogy a feng shuit kiemeljem az ezoterikus hitvilágból. Ezért kutatok olyan kísérletek után, amik tudományos oldalról támasztják alá, a működését. Itt van mindjárt az epigenetika. Az epigenetika gyakorlatilag azt vizsgálja – nagyon leegyszerűsítve -, hogy a környezetünk hogyan befolyásolja az élő szervezetben a genetikai változásokat.

Feng shuira úgy gondoljunk, mint egy stratégiára egy eszközre, amit azért alkalmazunk, hogy az életünk zászlóshajóját a nyugalom, a harmónia és a béke szigete felé navigáljunk. Sokan célként tekintenek rá, de ez nem helyes. – magyarázta a szakértő.

Amit a környezetünkben látunk tárgyiasult formában és amit az életünkben tapasztalunk, az a választásaink, döntéseink eredménye. A jelenlegi érzelmi, tudati, testi állapotunk kivetülése.

Pénz is kell a változáshoz, de enélkül is elindulhatunk!

El lehet kezdeni a lomtalanítással a változtatást, ami nem kerül pénzbe, sőt, ha ügyesek vagyunk kereshetünk is vele. Vannak olyan tárgyak, bútorok a környezetünkben, amiket csak át kell forgatni, más helyre tolni, mert nem a megfelelő életterületen vannak.

„Ha vettem egy kaktuszt, az vajon mit okoz?"

A tárgyak nem okoznak semmit, hanem jeleznek. A tárgyak nem véletlenül kerülnek a környezetünkbe, hanem mi vásároljuk őket, a mi döntésünk, hogy behozzuk az otthonukba. Gyakorlatilag a tárgyak jelzik a kihívásainkat, dilemmáinkat, mulasztásainkat. A laikusok számára a lakás egy megfejtetlen szimbólumrendszer. Ott van az összes problémánk, a sikereink, a feladataink, energetikai lenyomata különböző tárgyak formájában.

Például volt olyan kliensem, aki arra panaszkodott, hogy mindig lényegesen fiatalabb partnerekbe botlik, és valahogy egy idő után, mindig anyaszerepben találja magát. Amikor nála jártam, a szerelem, házasság zónáján egy Madonna gyermekével festményt találtam. Ez a kép hűen tükrözte azt az élethelyzetet, amiben rendszeresen találta magát a párkapcsolataiban.

Igazság szerint ezt a problémát nem a Madonna kép okozta, hanem ami az egyén lelkében volt, annak a kivetülése volt ez a szimbólum.

A tárgy csak tárgy, a mi választásunk és döntésünk alapján kerül a környezetünkbe.

Most akkor minden színt be kell tenni a lakásunkba?

Nem és nem! Sokan megijednek, hogy mivel öt elem tana a feng shui alapja, ezért minden színt meg kell jeleníteni az otthonukban. Ez nincs így, gyakorlatilag három színből egy tökéletes Feng Shui otthont fel lehet építeni. Nem kell egy bohém stílusú lakásban élnünk, egy minimál stílusnál is tökéletesen alkalmazható a Feng Shui módszere.

Nem kell kínai bazárrá változtatni lakásunkat ahhoz, hogy egy tökéletesen működő, jól energetizált otthonunk legyen, ami segíti a céljaink elérését.

A szimbólumok úgy működnek, hogy a tudatalattit inspirálják és stimulálják. Mikor a hétköznapokban éljük az életünket, dolgozunk, barátkozunk, vásárolunk, stb. Akkor figyelmesebbek vagyunk, nagyobb eséllyel vesszük észre azokat a lehetőségeket, amik közelebb visznek a sikereinkhez.

A pszichológia ismeri az előfeszítés fogalmát. Amikor egy múltbéli inger befolyásolja viselkedésünket és gondolkodásunkat, vagy azt, ahogy egy másik ingert észlelünk, előfeszítésnek nevezzük.

Gyakorlatilag a feng shui alkalmazásásval előkészítjük a teret, hogy az arra inspiráljon bennünket, hogy könnyebben elérjük a célunkat, azokat az eredményeket tapasztaljuk az életünkben, amit szeretnénk.

Amint kint, úgy bent, amint bent úgy kint!

Sokunknak az a tapasztalatunk, hogy nem úgy működik az életünk, ahogy szeretnék. Nem okozói vagyunk az életünknek, hanem elszenvedői. Szerencsére most már egyre többen keresik a megoldásokat, hogy hogyan lehetne ezen változtatni és sokan ezért találják meg a térrendezést.

Ha a külső környezetünket megváltoztatjuk, ezáltal a személyiségünkre is tudunk hatást gyakorolni. Egy megváltozott energetikai környezetben sokszor változik meg például bizonyos helyzetekben a reakciónk. Amint kint, úgy bent, amint bent úgy kint!

Ha a környezetünket alakítjuk, lomtalanítunk, takarítunk, bútorokat áthelyezünk, akkor óhatatlan, hogy bennünk is változások indulnak el. Sokszor javaslom a klienseimnek, hogy ezzel párhuzamosan nem árt, ha keresnek valamilyen személyiségfejlesztő módszert is, ami segít fejlődni, változni. Akár egy kineziológus, egy családállítás vagy egy pszichológus is segíthet.

Ha a személyiségünk nem változik, nem fejlődünk, akkor egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy a tér visszarendeződik az eredeti állapotába. Persze nem muszáj külső segítséget kérni, de aki nem képes önállóan változni, megfelelő konzekvenciákat levonni, annak nagy segítség lehet egy külső szem.

De mégis hogyan rendeződnek vissza a tárgyak?

– Például eltelik félév és azt tapasztaljuk, hogy a kupleráj ugyanott kezd megjelenni, ahonnan egyszer már felszámoltuk. Sokaknál az iroda és az étkező egy helyiség. Megelégeli ezt az ügyfél, és talál egy sarkot, ahol tárolhatja a céges iratokat. Aztán valahol megreked a folyamat, nincs kibontakozás, előrehaladás, és a kupacok ismét feltűnnek az étkezőasztalon. Bekapcsol a jól ismert automatizmus. A cipő és a télikabát elrendezés is érdekes, sok esetben ott lógnak a júliusban is az előszobában. Ha egy lakásba belépve rögtön a zűrzavart, a káoszt látjuk, az ott van az illető személyiségében is. Olyan a környezetünk, amilyenek mi vagyunk – fejtette ki Andrea.

A társadalom egyre inkább nyitottabb, aktív résztvevői akarnak lenni a változásnak. Egyre többen értjük már, hogy saját magunknak kell gondoskodni önmagunkról, a megmentőt hiába várjuk. A feng shui nagyszerűsége abban rejlik, hogy ad egy olyan tartást, egy életerőt, ami segíti a mindennapi küzdelmeinket.