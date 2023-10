A gazdag hollywoodi sztárok vagyonát és befolyását sokan irigylik, ám abba nem mindenki gondol bele, hogy mi minden - tehetség, akaraterő, rengeteg munka - áll kiváltságos helyzetük mögött.

Az Olsen ikrek, Ashley- és Mary-Kate Olsen megmaradhadtak volna valaha volt cuki gyerekszínészeknek, ám ők nem érték be ennyivel, divat- és parfümmmárkát hoztak létre. Ashley 500 millió dolláros vagyonának zöme például ebből származik.

A leleményességre kiváló példa Reese Witherspoon, aki zseniális módon keres pénzt a színészet mellett és ma több, mint 400 millió dolláros vagyonnal rendelkezik. 2012-ben megalapította a Pacific Standard elnevezésű produkciós cégét és könyvklubján keresztül olyan regények megfilmesítési jogára csap le, amelyek előreláthatólag kasszasikerek lesznek. És ez be is jön neki, így lett a producere a Hatalmas kis hazugságok minisorozatnak, amelyben szerepelt is és az azóta már a műfajában kultfilmé vált Holtodiglannak is.

Az 1,4 milliárd dolláros vagyonával a kétgyermekes édesanya, Rihanna tavaly a második helyen végzett a Forbes listáján. Vagyonát nem csupán előadóként, hanem kozmetkai márkájával is gyarapítja - írja a vg.

A mezőnyt Oprah Winfrey vezeti a 3,1 milliárd dollárra becsült vagyonával, ő az első fekete nő, aki milliárdos lett. Az ő élete sem volt mindig fenékig tejfel, krumpliszsákból készült ruhákat kellett hordania, mert a családja olyan szegény volt, hogy ruhára sem telett nekik. A nagymamája folyamatosan bántalmazta, 14 évesen teherbe esett, de a baba nem sokkal a születése után elhunyt. Nagyon keményen tanult, és miután végzett, helyi riporterként kezdett el dolgozni, majd hamarosan útnak indította saját TV műsorát, az Oprah Winfrey Show-t, amely meghozta a várva várt világsikert, Harry herceg és Meghan Markle is adott neki interjút.