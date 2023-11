A felfedezéseket Dr. Sturm Ádám és Dr. Vellai Tibor, az ELTE kutatói tették közzé .

A csapat megvizsgálta a DNS-ünk „transzponálható elemeinek" (TE) ismert részeit, más néven „ugró géneket", amelyek mozoghatnak a genetikai kódunkban. A kutatók azt találták, hogy amikor a TE-k túl sokat mozognak, destabilizálhatják a genetikai kódot és megzavarhatják a sejtműködést, ami viszont öregedéshez vezet.

Nem is gondolnánk, hogy mindennapi szokásaink milyen mértékben befolyásolhatják hangulatunkat, egészségügyi állapotunkat és agyunk működését. Rohanó életmódunk, táplálkozási szokásaink drasztikus romlása, valamint a testmozgás elhanyagolása idő előtti öregedéshez és az agy teljesítményének romlásához vezethet. A jó hír viszont, hogy a legtöbb káros szokáson lehet változtatni, nézzük melyeken érdemes!

Vannak azonban olyan sejtek, amelyek nem öregszenek, ideértve a rákos őssejteket is. A tudósok egy bizonyos folyamatot azonosítottak ezekben a sejtekben, amely a „Piwi-piRNS útvonal" néven ismert.

Dr. Sturm és Dr. Vellai korábbi, „ Az öregedés mechanizmusa: a transzponálható elemek elsődleges szerepe a genom szétesésében " és a „Piwi-piRNS út: út a halhatatlansághoz " című cikkükben elméleteket fogalmazott meg a Piwi-piRNS rendszer és a Piwi-piRNS rendszer kapcsolatáról.

Elméleteiket a következő szintre emelve a tudósok arra törekedtek, hogy megerősítsék a Piwi-piRNS útvonalat a Caenorhabditis elegans nevű féregben, olyan technikák alkalmazásával, amelyek a TE-k aktivitását „leszabályozzák" - írja az Unilad.A férgek meghatározott TE-jén végrehajtva a lények lassabban mutatták az öregedés jeleit.

Amikor több TE-t is ellenőriztek egyidejűleg, a hatások megsokszorozódtak, és akár 30 százalékkal megnövelték a féreg élettartamát.

Visszafordíthatatlan változás? Ezért csökken a magasságunk az évek előrehaladtával

Ahogyan idősödünk, sokféle változás megy végbe a szervezetünkbe. A változások a külsőnket is érintik, őszül a hajunk, ráncosodik a bőrünk és a magasságunkból is veszítünk. Az, hogy összemegyünk egy lassú és általában észrevétlen folyamat, azonban akár több centimétert is jelenthet az évek során. Ebben a cikkben a zsugorodás okait, fiziológiai folyamatait járjuk körbe.