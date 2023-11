Harry herceg és Meghan Markle elfogadnák a meghívást, hogy Károly királlyal és a királyi család többi tagjával töltsék a karácsonyt Sandringhamben – állítják a bennfentesek, hozzátéve, hogy „fokozott védelemre" lehet szükségük ahhoz, hogy ez megtörténjen.

Sussex hercege, aki Kaliforniában él Meghan Markle-lel és két gyermekükkel, kedden beszélt Károly királlyal, apja 75. születésnapja alkalmából. Források azt mondták a The Timesnak, hogy a beszélgetés „fordulópontot" jelenthet Harryék és a király viszonyában. Ezt a kapcsolatfelvételt olyan felvetések követték, hogy a pár hajlandó lenne elfogadni egy meghívást, hogy az ünnepi időszakot Nagy-Britanniában töltsék. Az is felmerült, hogy a nyár folyamán a skóciai Balmoralba is szívesen elmennének.

„Nem tudom elképzelni, hogy Sussexék visszautasítanának egy meghívást, hogy töltsenek időt őfelségével" - mondta egy forrás a lapnak. „Egyelőre még nem kaptak meghívást az ünnepekre" - tették hozzá.