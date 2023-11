A 19 éves Pax Jolie-Pitt ezt írta apjáról 2020-ban: „Boldog apák napját ennek a világklasszis seggfejnek. Újra és újra bebizonyítod, hogy szörnyű és megvetendő ember vagy. Pokollá tetted a hozzám legközelebb állók életét. (...) Szóval, boldog apák napját, te kib....tt borzalmas emberi lény!"

A Pitthez közelálló források azt mondják, a színész nagyon lehangolónak tartja, hogy a három évvel ezelőtti posztot most felkapták. Egy bennfentes így nyilatkozott a The Sun angol lapnak:

Elkeserítő látni, hogy Bradet valamiféle rossz embernek állítják be, holott ez messze nem felel meg az igazságnak. Pitt tiszteli és szereti mindegyik gyermekét, sokat elmond az, hogy úgy döntött, méltóságteljesen hallgat a helyzetről."

Angelina Jolie 2007-ben fogadta örökbe Paxot egy vietnami árvaházból. A fiút, aki hároméves volt akkor, a heroinfüggő biológiai anyja újszülött korában dobta el magától. Pitt 2008-ban fogadta hivatalosan örökbe a fiút.

Nem csak Pax, Zahara sincs jóban az apjával, amikor egyetemista lett, és felvették a népszerű egyetemi szövetségbe, az ünnepségen hangosan kiabálta a nevét, ám a vezetéknevéből elhagyta a Pittet, csak a Jolie hangzott el.

Angelina Jolie korábban súlyos gyerekbántalmazással vádolta meg Pittet: azt állította, fojtogatta az egyik közös gyereküket, egy másikat pedig megütött.