Újabb pofont kapott az élettől Harry herceg és felesége, Meghan Markle. A The Hollywood Reporter nevű rendkívül népszerű amerikai magazin őket nevezte az év legnagyobb vesztesének.

Nehéz évet tudhat maga mögött Harry herceg és Meghan Markle. A számításaik szinte semmilyen téren nem jöttek be, többen kikezdték őket és Omid Scobie Végjáték című könyve sem az ő malmukra hajtotta a vizet – holott ők pont ebben bíztak, a királyi család eláztatása volt a cél. A The Hollywood Reporter pedig egy újabb szöget vert be népszerűségük koporsójába.

Az ismert magazin minden évben nyilvánosságra hozza az év legnagyobb nyerteseit és veszteseit. Utóbbi címet idén Meghan Markle és férje, Harry herceg kapta. Az indoklás szerint "siránkozó Netflix dokumentumfilmjükkel" és "unalmas podcastjükkel" érdemelték ezt ki.

"Egy siránkozó Netflix-dokumentumfilm, egy siránkozó életrajzi könyv, és egy unalmas podcast után a »Harry és Meghan« márka üres buborékká duzzadt, aminek már csak az maradt hátra, hogy végleg kidurranjon. A tűt pedig a South Park szúrta bele" – áll a magazinban.

Egy amerikai közvéleménykutatásból nemrégiben az is kiderült, hogy Meghan minden igyekezete ellenére Katalint tartják a nép hercegnőjének, népszerűsége jóval túlszárnyalja az ex-színésznőét. És ha ez nem lenne elég, a pár alapítványa, az Archewell is mélyrepülésben van: míg tavaly 10,3 millió fontnyi adományt gyűjtöttek, idén már csak 1,6 milliót, tehát 9 millió fonttal kevesebbet.