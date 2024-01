Aki már próbálta a gyömbért, biztos, hogy időről időre vesz egy darabot, hogy teát készítsen belőle. A legtöbben meghűléses betegségek ellen vetjük be, azt azonban kevesen tudják, hogy kiváló zsírégető is.

A tökéletes zsírégető gyömbértea kamillával, fahéjjal és citrommal készül.

Egy csésze forró vízbe reszelj egy kisujjnyi gyömbért, és áztass egy filter kamillát. Szórd meg kevés fahéjjal a teát, az is jó, ha fahéjrudat használsz és azt áztatod benne. 10 percig hagyd, hogy a hozzávalók kiengedjék a hatóanyagaikat, majd amikor már kissé hűlt az ital, nyomj bele fél citrom levét. Szűrd le a kész mixet, és kortyolgasd el. Igény szerint édesítővel, esetleg egy kiskanál mézzel édesíthetjük - javasolja a Diéta és Fitnesz.

Nézzük az összetevők jótékony hatását külön-külön.

Gyömbér

A gyömbér rengeteg egészségügyi panaszra, különféle betegségek megelőzésére kiváló megoldás lehet. Több kutatás eredménye is megerősítette, hogy a gyömbér rendszeres fogyasztása segít a szívbetegségek megelőzésében, csökkentheti a koleszterinszintet, illetve vérnyomáscsökkentő hatása is van. A gyömbértea - amelynek több jótékony hatásáról itt írtunk - fogyasztása 12 hét alatt képes csökkenteni a diabétesszel kapcsolatos betegségek kialakulását, emellett rákmegelőző hatásáról is híres: az emésztőrendszeri, a hasnyálmirigy-, a máj- és a vastagbélrák megelőzésében is rendkívül eredményesnek bizonyulhat.

Kamilla

A népi gyógyászat bevált szere a kamilla. A belőle készült tea vagy koncentrátum megnyugtatja az emésztőrendszert, nyákanyaga eredményesen csillapítja a gyomor és a béltraktus görcsös fájdalmát. Illóolaja és flavonoidjai csökkentik a gyulladást, továbbá védik a gyomor nyálkahártyáját. Nagy előnye, hogy a terhes és szoptatós mamák is biztonsággal fogyaszthatják. Hányás és hasmenés esetén is hasznos, hiszen megnyugtatja a gyomrot és a beleket, továbbá jó folyadékpótló szer. Ha ilyen célból isszuk, 1 evőkanál szárított virágzatot forrázzuk le 1 csésze vízzel, majd 5 perc múlva szűrjük le. Napközben maximum 5 csészényit fogyasszunk belőle - írja a Mindmegette.

Fahéj

A fahéj gyógyító erejét már az ókorban ismerték, emésztésserkentő, étvágyjavító, gyomorerősítő hatásait régóta használja népi gyógyászat. A fahéj képes serkenti az emésztést és a hurutok ellen is kiváló megoldás.

Lereszelt alma fahéjjal hasmenés esetén megnyugtatja a gyomrot és segítheti a regenerálódást. Hogy mi mindenre jó még a fahéj, azt itt olvashatod el.

A kínai mitológia az élet fájának nevezi: egy távol-keleti monda szerint, aki a Paradicsomba lépve elfogyaszt egy kis fahéjat, arra örök élet és boldogság vár. Egy kis fahéjtörténelemért kattints a Travelóra

Citrom

A citrom mindenki konyhájában megtalálható. Amellett, hogy rendkívül jó C-vitamin-forrás,tele van antioxidánsokkal is, gyulladáscsökkentő, fertőtlenítő hatású. A citromban lévő pektin kissé elnyomja az éhségérzetet, így a fogyás is könnyebben megy. További jótékony hatásairól ebben a cikkünkben írtunk.